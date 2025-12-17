Applied Materials: Nach Pullback - Rekordmarken im Visier!

Startschuss für die 300-Dollar-Rallye?

Rückblick

Die Aktie befindet sich in einem sauberen Aufwärtstrend. Dies erkennen wir an der Abfolge von steigenden Hochs und steigenden Tiefs seit September. Besonders positiv ist, dass der Kurs nach einem Pullback über dem EMA20 notiert, was auf ein starkes kurzfristiges Momentum hindeutet.

Applied Materials-Aktie: Chart vom 16.12.2025, Kürzel: AMAT, Kurs: 258.84 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Einstieg würde sich anbieten, sobald der Kurs die Kerze von Dienstag, bei rund 262 USD, überwindet. Der Zielbereich läge bei einem neuen Allzeithoch Richtung 300 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Geht der Rücksetzer unter die 20-Tagelinie, schützt der Stopp-Loss knapp unter der Kerze von gestern das Kapital. Die nächste Anspielstation für die Bären könnte der EMA50 sein.

Meinung

Applied Materials ist ein Anbieter von Ausrüstung, Dienstleistungen und Software für die Herstellung von Halbleitern. Das Unternehmen entwickelt Maschinen für die Chip-Produktion (z.B. für Wafer-Beschichtung und Ätzprozesse). Besonders stark ist man aktuell im Bereich KI-Chips, High-Performance-Computing und modernen Speicherlösungen (DRAM/NAND). Fundamental steht Applied Materials auf einem sehr starken Fundament. Erst vor wenigen Tagen kündigte das Board eine Quartalsdividende von 0,46 USD pro Aktie an. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen insgesamt ca. 6,3 Mrd. US-Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 205.25 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.69 Mrd. USD

Meine Meinung zu Applied Materials ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.12.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.