WKN: 930124 | ISIN: US6821891057 | Ticker-Symbol: XS4
Tradegate
05.01.26 | 19:50
50,41 Euro
+4,22 % +2,04
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
50,9751,3922:44
49,94550,3522:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AEROVIRONMENT
AEROVIRONMENT INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AEROVIRONMENT INC252,40+15,46 %
APPLIED MATERIALS INC242,75+5,82 %
BAKER HUGHES COMPANY41,715+3,69 %
CHEVRON CORPORATION139,60+4,93 %
CONOCOPHILLIPS84,74+2,68 %
EXXON MOBIL CORPORATION106,92+2,14 %
HALLIBURTON COMPANY27,335+8,24 %
KLA CORPORATION1.151,80+5,92 %
LOCKHEED MARTIN CORPORATION435,95+2,78 %
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION519,20+3,90 %
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION50,41+4,22 %
SLB LIMITED37,350+8,73 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.