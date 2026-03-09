Anzeige
Montag, 09.03.2026
WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV
Tradegate
09.03.26 | 16:40
33,990 Euro
+2,47 % +0,820
Branche
Pharma
Aktienmarkt
OMX Copenhagen 25
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
NOVO NORDISK A/S Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NOVO NORDISK A/S 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
34,04534,06516:44
33,95533,97016:41
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHEVRON
CHEVRON CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHEVRON CORPORATION164,04+0,26 %
DELTA AIR LINES INC49,830-1,99 %
EXXON MOBIL CORPORATION131,38+0,88 %
HIMS & HERS HEALTH INC19,115+40,86 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC143,75+6,84 %
NOVO NORDISK A/S33,990+2,47 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC75,80-4,43 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.