Die deutlich gestiegenen Energiepreise infolge der Eskalation im Nahen Osten haben am Montag an den US-Börsen für zusätzliche Nervosität gesorgt. Höhere Öl- und Gaspreise schüren die Sorge vor neuer Inflation und setzten die wichtigsten Indizes zunächst unter Druck. Im Verlauf des Handels verringerten sich die Verluste jedoch etwas.Der Dow Jones Industrial gibt aktuell nur noch 0,9 Prozent auf 47.093 Punkte nach. Zeitweise war der Leitindex dabei auf den niedrigsten Stand seit Ende November gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär