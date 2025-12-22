Regeneron Pharmaceuticals: Nach erfolgreichem Ausbruch - Pullback-Szenario bietet attraktives Setup!

Chance nach charttechnischem Befreiungsschlag!

Rückblick

Seit Ende Oktober befindet sich die Regeneron-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Nach einem scharfen Rücksetzer hat sich der Kurs über der 20-Tagelinie stabilisiert und am Freitag den Widerstand bei 757 USD überwunden.

Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: Chart vom 19.12.2025, Kürzel: REGN Kurs: 767.95 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit einem möglichen Rücksetzer könnte der Bereich von 757 USD als neue Unterstützung getestet werden. Bei einem Bounce wäre das Kursziel der Bullen im Bereich von 825 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs unter die markierte Unterstützungszone bei 757 USD fallen, würde sich der jüngste Ausbruch als Fehlausbruch entpuppen. Ein Fall unter den EMA 20 und anschließend unter das Tief bei 691 USD würde die Struktur steigender Tiefs zerstören.

Meinung

Regeneron konnte zuletzt positive Nachrichten vermelden, darunter FDA-Zulassungen für EYLEA HD zur Behandlung von Netzhauterkrankungen und starke Studienergebnisse für Linvoseltamab bei Multiplem Myelom. Charttechnisch sieht REGN sehr konstruktiv aus. Das Pullback-Szenario bietet ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, sofern die Unterstützung bei 757 USD verteidigt wird. Fundamental bleibt das Unternehmen dank seiner starken Pipeline im Bereich der Biotechnologie solide aufgestellt. Mit einem 2025er-KGV von knapp 18 gilt die Aktie im Branchenvergleich als fair bewertet.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 78.79 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 804.47 Mio. USD

Meine Meinung zu Regeneron Pharmaceuticals ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.12.2025

