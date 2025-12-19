Der Kühlfahrzeuge-Vermieter Petit Forestier hat seine Flotte um knapp 300 Iveco eDaily erweitert. Bis heute wurden 275 Fahrzeuge mit Aufbauten an die französischen und anderen europäischen Niederlassungen von Petit Forestier ausgeliefert. Die Bereitstellung geht auf eine im September 2022 unterzeichnete Absichtserklärung zwischen Petit Forestier und Iveco zurück, die eine Bestellung von 2.000 eDaily-Fahrgestellen umfasst, die einen Kühlkofferaufbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net