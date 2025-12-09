Der ÖPNV-Betreiber Busitalia hat in der norditalienischen Stadt Rovigo 19 neue Elektrobusse in Betrieb genommen. Damit wächst die E-Bus-Flotte in Rovigo auf 25 Fahrzeuge, die alle von Iveco kommen. In die aktuelle Anschaffung der 19 E-Busse hat der ÖPNV-Betreiber Busitalia Veneto insgesamt 9,88 Millionen Euro investiert, wobei ein Teil der Summe aus EU-Geldern und vom italienischen Staat gefördert wird. Zusätzlich zu den nun insgesamt 25 Elektro-Bussen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net