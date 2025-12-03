GATE, das Gemeinschaftsunternehmen von Iveco und dem Finanzdienstleister DLL, erweitert sein Angebot an elektrischen Nutzfahrzeugen: Der E-Sattelschlepper S-eWay sowie die neuen E-Transporter eSuper Jolly und eJolly können über GATE in einem Pay-per-Use-Modell gemietet werden. Iveco hatte das Unternehmen GATE (steht für Green & Advanced Transport Ecosystem) im Jahr 2023 gegründet, um eine Pay-per-Use-Langzeitmiete für seinen elektrischen Transporter ...

