Die DxP-Services von ITC Infotech werden für ihre umfassende PLM-Expertise, ihr unermüdliches Engagement für die Schaffung von Kundennutzen und ihre strategische Zusammenarbeit mit PTC gewürdigt, um durch SaaS-basierte Angebote Innovationen voranzutreiben und die digitale Transformation für Kunden zu beschleunigen.

ITC Infotech, ein weltweit führender Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, wurde mit dem PTC Partner Network Award für das Geschäftsjahr 2025 in der Kategorie Product Lifecycle Management (PLM) ausgezeichnet. Diese renommierte Auszeichnung, die weltweit nur an einen einzigen Partner vergeben wird, würdigt herausragende Leistungen bei der Implementierung von Enterprise-PLM-Software, die es globalen und funktionsübergreifenden Teams ermöglicht, Produktdaten effektiv zu verwalten und ein zuverlässiges System für Produktinformationen bereitzustellen.

Die Auszeichnung unterstreicht die Führungsrolle von ITC Infotech im Bereich der PLM-gesteuerten digitalen Transformation sowie die strategische Ausrichtung auf die Vision von PTC für einen intelligenten Produktlebenszyklus, die Kunden dabei unterstützt, eine strukturierte Produktdatenbasis aufzubauen, die als Rückgrat für die KI-gesteuerte Transformation dient. Mit seinen spezialisierten DxP-Services hat ITC Infotech Unternehmen dabei unterstützt, ihre Produktentwicklungsprozesse zu transformieren und zu modernisieren, nahtlos auf ein SaaS-Ökosystem umzustellen und digital vernetzte, intelligente und zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln, um ihre Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.

"Wir gratulieren ITC Infotech zur Auszeichnung mit dem PLM Award für ihren starken Fokus auf PLM-Kompetenz, Innovation und die Schaffung von Kundennutzen, womit sie den Geist der PTC-Partnergemeinschaft vorbildlich verkörpern", erklärte Kimberly King, Executive Vice President und Chief Partner Officer bei PTC. "Die umfassenden PLM-Kompetenzen und die Fähigkeit von ITC Infotech, Transformationen voranzutreiben, spiegeln die Stärke unserer strategischen Zusammenarbeit wider. Wir schätzen die hervorragende Arbeit und den Mehrwert, den sie für PTC-Kunden auf der ganzen Welt leisten."

Mihir Kumar, President und Global Head of DxP Services bei ITC Infotech, fügte hinzu:

"Diese Anerkennung durch PTC ist ein stolzer Moment für das gesamte Team von ITC Infotech. Es ist ein überzeugender Beweis für unsere umfassenden PLM-Kompetenzen, unsere Branchenexpertise und unser unerschütterliches Engagement, unseren Kunden innovative und zukunftsweisende PLM-basierte Lösungen anzubieten, die messbare Ergebnisse erzielen. Wir sind stolz auf unsere strategische Zusammenarbeit mit PTC, die auf einer gemeinsamen Vision zur Beschleunigung des intelligenten Produktlebenszyklus basiert."

Über ITC Infotech

ITC Infotech ist ein weltweit führender Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, der von seiner Abteilung für Unternehmens- und Technologieberatung geleitet wird. Das Unternehmen bietet geschäftsfreundliche Lösungen, die Kunden dabei unterstützen, erfolgreich zu sein und für die Zukunft gerüstet zu sein, indem es nahtlos digitales Fachwissen, starke branchenspezifische Allianzen und fundiertes Fachwissen aus den Geschäftsbereichen der ITC Group kombiniert.

Mit dem Schwerpunkt auf einer nachhaltigen und skalierbaren digitalen Transformation arbeitet ITC Infotech mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen, darunter Fertigung, Bank- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter sowie Reise und Gastgewerbe.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.itcinfotech.com

Über PTC

PTC (NASDAQ: PTC) ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das Herstellern und Produktunternehmen die Möglichkeit bietet, die Art und Weise, wie sie die physischen Produkte, auf die sich die Welt verlässt, entwerfen, herstellen und warten, digital zu transformieren. PTC hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter und betreut weltweit mehr als 30.000 Kunden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ptc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251210809866/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Seema Kalgutkar, Media Relations

Seema.Kalgutkar@itcinfotech.com

Medienkontakt

Greg Payne

gpayne@ptc.com