|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|APPLE INC
|US0378331005
|0,26 USD
|0,2248 EUR
|APPLE INC CDR
|CA03785Y1007
|0,0371 CAD
|0,0228 EUR
|ASSA ABLOY AB
|SE0007100581
|2,95 SEK
|0,2677 EUR
|ASSA ABLOY AB ADR
|US0453871073
|0,1572 USD
|0,1359 EUR
|ASTEC INDUSTRIES INC
|US0462241011
|0,13 USD
|0,1124 EUR
|AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI SPA
|IT0005439861
|-
|0,07 EUR
|BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERI ...
|PAP169941328
|0,625 USD
|0,5404 EUR
|BANKWELL FINANCIAL GROUP INC
|US06654A1034
|0,2 USD
|0,1729 EUR
|BCB BANCORP INC
|US0552981039
|0,16 USD
|0,1383 EUR
|BEACON FINANCIAL CORPORATION
|US0846801076
|0,3225 USD
|0,2788 EUR
|CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP
|US1307881029
|0,3 USD
|0,2594 EUR
|CAMBI ASA
|NO0010078850
|0,45 NOK
|0,0383 EUR
|CARLYLE GROUP INC
|US14316J1088
|0,35 USD
|0,3026 EUR
|CEOTRONICS AG
|DE0005407407
|-
|0,2 EUR
|CHEESECAKE FACTORY INC
|US1630721017
|0,27 USD
|0,2334 EUR
|DUNI AB
|SE0000616716
|2,5 SEK
|0,2268 EUR
|DYNACOR GROUP INC
|CA26780B1067
|0,0133 CAD
|0,0082 EUR
|ELYSEE DEVELOPMENT CORP
|CA2907371058
|0,01 CAD
|0,0061 EUR
|EMERALD HOLDING INC
|US29103W1045
|0,015 USD
|0,0129 EUR
|EXELON CORPORATION
|US30161N1019
|0,4 USD
|0,3458 EUR
|FB FINANCIAL CORPORATION
|US30257X1046
|0,19 USD
|0,1642 EUR
|FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC
|US32055Y2019
|0,47 USD
|0,4064 EUR
|FTAI AVIATION LTD
|KYG3730V1059
|0,35 USD
|0,3026 EUR
|GENIE ENERGY LTD
|US3722842081
|0,075 USD
|0,0648 EUR
|H2O AMERICA
|US7843051043
|0,42 USD
|0,3631 EUR
|HEALTHCARE REALTY TRUST INC
|US42226K1051
|0,24 USD
|0,2075 EUR
|HOEGH AUTOLINERS ASA
|NO0011082075
|1,5729 NOK
|0,1339 EUR
|INGRAM MICRO HOLDING CORPORATION
|US4571521065
|0,08 USD
|0,0691 EUR
|INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORAT ...
|CA45921J1093
|0,2511 CAD
|0,1546 EUR
|JANUS HENDERSON GROUP PLC
|JE00BYPZJM29
|0,4 USD
|0,3458 EUR
|KENNAMETAL INC
|US4891701009
|0,2 USD
|0,1729 EUR
|KINGSTONE COMPANIES INC
|US4967191051
|0,05 USD
|0,0432 EUR
|MAINSTREET BANCSHARES INC
|US56064Y1001
|0,1 USD
|0,0864 EUR
|MATADOR RESOURCES COMPANY
|US5764852050
|0,375 USD
|0,3242 EUR
|MID PENN BANCORP INC
|US59540G1076
|0,22 USD
|0,1902 EUR
|MOELIS & COMPANY
|US60786M1053
|0,65 USD
|0,562 EUR
|MUELLER WATER PRODUCTS INC
|US6247581084
|0,07 USD
|0,0605 EUR
|MURPHY USA INC
|US6267551025
|0,63 USD
|0,5447 EUR
|NOMAD FOODS LIMITED
|VGG6564A1057
|0,17 USD
|0,1469 EUR
|NORTHEAST BANK
|US66405S1006
|0,01 USD
|0,0086 EUR
|PC CONNECTION INC
|US69318J1007
|0,15 USD
|0,1297 EUR
|PITNEY BOWES INC
|US7244791007
|0,09 USD
|0,0778 EUR
|PPG INDUSTRIES INC
|US6935061076
|0,71 USD
|0,6139 EUR
|REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC
|US7593516047
|0,93 USD
|0,8041 EUR
|ROLLINS INC
|US7757111049
|0,1825 USD
|0,1578 EUR
|SINGAPORE EXCHANGE LIMITED ADR
|US82929W1053
|0,165 USD
|0,1427 EUR
|SOLSTAD MARITIME ASA
|NO0013135368
|0,032 USD
|0,0276 EUR
|TEREX CORPORATION
|US8807791038
|0,17 USD
|0,1469 EUR
|TRONOX HOLDINGS PLC
|GB00BJT16S69
|0,05 USD
|0,0432 EUR
|US GLOBAL INVESTORS INC
|US9029521005
|0,0075 USD
|0,0064 EUR
|WEBSTER FINANCIAL CORPORATION
|US9478901096
|0,4 USD
|0,3458 EUR
|WELLTOWER INC
|US95040Q1040
|0,74 USD
|0,6398 EUR
|WW GRAINGER INC
|US3848021040
|2,26 USD
|1,9541 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)