Datum der Anmeldung:
07.01.2026
Aktenzeichen:
B7-21/26
Unternehmen:
International Business Machines Corporation, Armonk (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Confluent, Inc., Mountain View (USA)
Produktmärkte:
Event Stream Processing Software, Infrastruktursoftware
