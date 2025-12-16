PPG (NYSE: PPG) hat heute bekannt gegeben, dass seine Werke für Architektur-Beschichtung in Amsterdam, Niederlande, und Søborg, Dänemark, die Zertifizierung REDCert² erhalten haben. Diese bestätigt die Nutzung von nachhaltigen Rohstoffen in der Lieferkette.

REDCert² nutzt den Massenbilanzansatz, eine anerkannte Methode, um zertifizierten Inputs einen bestimmten Wert für Nachhaltigkeit zuzuweisen. So kann für den gesamten Herstellungsprozess der Produkte von PPG verantwortliches Sourcing nachgewiesen werden. Dies unterstreicht die Bemühungen des Unternehmens, den Kunden in ganz Europa leistungsstarke, nachhaltige Produkte anzubieten.

"Die Zertifizierung trägt zum Erreichen unseres Ziels bei, unsere Operationen nachhaltig und produktiv zu gestalten und zeigt unsere Bemühungen, unsere Produktion transparent zu machen," sagte Mats Hagerstrom, PPG Head of Sustainability, EMEA, Architectural Coatings. "So können wir Produkte liefern, die hohen Leistungsstandards gerecht werden und die Umsetzung der ökologischen Ziele unserer Kunden unterstützen."

Die zertifizierten Werke in Amsterdam und Søborg sind für das europäische Geschäft mit Architektur-Beschichtungen von PPG zentrale Hubs. Dort werden Farben für die PPG-Marken SIGMA COATINGS, HISTOR, DYRUP, GORI und BONDEX produziert. Das Unternehmen investiert in diese Werke, um den Betrieb weiter zu optimieren und die nachhaltige Produktion zu verbessern.

"Durch die Zertifizierung dieser Werke kann PPG diejenigen Kunden besser unterstützen, die ihre Emissionen im Bereich 3 senken und die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung erfüllen möchten," sagte Hagerstrom. "Die Zertifizierung erhöht auch die Glaubwürdigkeit des PPG-Angebots an nachhaltigen Produkten, wodurch unsere Kunden die Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen decken können."

Mehr Informationen über die Nachhaltigkeitsinitiativen von PPG finden Sie hier: ppg.com/sustainability.

PPG: WIR SCHÜTZEN DIE WELT UND MACHEN SIE SCHÖNER

Wir bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten jeden Tag für die Entwicklung und Herstellung von Farben, Beschichtungen und Spezialprodukten, denen unsere Kunden seit 140 Jahren trauen. Durch Hingabe und Kreativität helfen wir unseren Kunden, ihre Herausforderungen zu meistern und arbeiten dabei eng mit ihnen zusammen. Unser Hauptsitz befindet sich in Pittsburgh, wir sind in mehr als 70 Ländern und unser Nettoumsatz belief sich 2024 auf $15,8 Milliarden. Unsere Kunden kommen aus den Branchen Bau, Konsumgüter, Industrie und Transport. Mehr erfahren Sie unter: www.ppg.com.

Das PPG Logo und We protect and beautify the world (Wir schützen die Welt und machen sie schöner) sind eingetragene Handelsmarken von PPG Industries Ohio, Inc.

Bondex Dyrup und Gori sind Handelsmarken von PPG Coatings Danmark A/S.

Histor und Sigma sind Handelsmarken von PPG Coatings Nederland B.V.

