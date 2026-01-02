Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die O3 Holding GmbH (die "Gesellschaft"), die Holdinggesellschaft der KD Pharma Gruppe, hat heute über ihre Tochtergesellschaft KD Swiss GmbH Vereinbarungen mit dsm-firmenich zum Erwerb des Vertriebs- und Liefergeschäfts für Öle zum Gebrauch in Lebensmitteln von dsm- firmenich unterzeichnet, so die O3 Holding GmbH in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
