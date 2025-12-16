Terminalsysteme der nächsten Generation sowie professionelle Dienstleistungen sollen Kapazität, Agilität und Mehrwert für Kunden am wichtigsten Logistikknotenpunkt der Adria steigern

Tideworks Technology, Inc. (Tideworks), ein Anbieter umfassender Lösungen für Terminalbetriebssysteme (TOS), gab heute eine Vertragsverlängerung um 10 Jahre mit Luka Koper bekannt, einem führenden Mehrzweckhafen an der Adria. Der verlängerte Vertrag, der bis Dezember 2035 läuft, bekräftigt die langfristige Smart-Port-Strategie von Luka Koper und versetzt den Hafen in die Lage, den Betrieb zu skalieren, die Servicebereitstellung auszubauen sowie seine Rolle als wichtiger Zugangsknotenpunkt für Mittel- und Südosteuropa weiter zu stärken.

Im Rahmen des neuen Vertrags wird Luka Koper ab Januar 2026 Erweiterungen für Spinnaker, Traffic Control, Forecast und Terminal View einführen und im 2. Quartal 2026 auf Mainsail 10 von Tideworks aktualisieren. Diese integrierten Systeme dienen als digitales Rückgrat der Hafentransformation und unterstützen intelligente Planung, Transparenz in Echtzeit, höheren Umschlag sowie eine nahtlose Koordination der Abläufe im Terminal und im Terminalhof.

Zur Unterstützung dieser Modernisierung stellt das Professional Services Team von Tideworks betriebswirtschaftliche Beratungen, Schulungen und Expertise für die Systemintegration zur Verfügung. Diese Zusammenarbeit umfasst außerdem die Entwicklung von APIs, um den Datenfluss sowie die Konnektivität zwischen den internen Systemen von Luka Koper und externen Partnern zu verbessern.

"Diese nächste Phase der Modernisierung ist eine strategische Investition in unsere Smart-Port-Vision", sagte Edvard Matkovic, IT-Leiter bei Luka Koper. "Mit der Aktualisierung unserer Systeme und der vertieften Zusammenarbeit mit Tideworks geben wir unseren Teams die Instrumente und Analysen an die Hand, um wachsende Volumina zu steuern, exzellenten Service zu bieten und in einem wettbewerbsintensiven Logistikumfeld führend zu sein."

Im Jahr 2024 schlug Luka Koper 1,13 Millionen TEU, 884 000 Fahrzeuge sowie nahezu 1800 Schiffe um, unterstützt wurde dies durch eine leistungsfähige Schienen- und Lkw-Infrastruktur. Die intermodalen Fähigkeiten sowie die konstant starke Leistung ziehen weiterhin globale Reedereien und Logistikdienstleister an, die einen effizienten Zugang zu europäischen sowie zu mediterranen Märkten suchen.

"Luka Koper setzt in der Region den Standard für smarte, vernetzte Terminalabläufe", sagte Subbu Bhat, Bereichsleiter für Software Engineering bei Tideworks Technology. "Wir sind stolz darauf, ihre Vision mit skalierbaren, integrierten Lösungen, die neue Leistungsniveaus, mehr Agilität sowie zusätzlichen Kundennutzen erschließen, zu unterstützen."

Die Partnerschaft, die 2010 begann, unterstreicht den gemeinsamen Fokus auf kontinuierliche Verbesserung sowie Innovation, um den sich wandelnden Anforderungen der weltweiten Logistikbranche gerecht zu werden.

Über Luka Koper

Luka Koper, d.d., ist Betreiber des Hafens Koper, eines strategischen Mehrzweckhafens an der Adria, der sowohl Mittel- als auch Südosteuropa bedient. Mit leistungsfähigen intermodalen Verbindungen und einem klaren Bekenntnis zu Innovation schlägt Luka Koper ein breites Spektrum an Gütern um, darunter Container, Fahrzeuge, Stückgut sowie flüssige Massengüter. Das Unternehmen fokussiert sich auf nachhaltiges Wachstum, digitale Transformation sowie die Bereitstellung hochwertiger Logistikdienstleistungen, die europäische Märkte mit weltweiten Handelsrouten verbinden. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.luka-kp.si/en/.

Über Tideworks Technology

Tideworks Technology, Inc. ist ein Full-Service-Anbieter umfassender Lösungen für Terminalbetriebssysteme für wachsende See- und intermodale Bahnenterminals weltweit. Das Unternehmen unterstützt mehr als 120 Standorte dabei, ihre Abläufe effizienter sowie profitabler zu gestalten. Von der optimierten Gerätenutzung bis hin zu schnelleren Durchlaufzeiten unterstützt Tideworks jeden Schritt im Terminalbetrieb, um Produktivität und Kundenservice zu maximieren. Weitere Informationen zu Tideworks Technology, eine Carrix-Lösung, finden Sie auf www.tideworks.com.

