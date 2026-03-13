Die täglichen Nachrichten sind keine Freudenbereiter. Brennende Raffinerien, havarierende Öltanker und Luftgefechte über der ölreichsten Region des Planeten bedeuten für die internationalen Kapitalmärkte höchste Anspannung und Volatilität. Trotz aller Schrecklichkeit dreht sich das Finanz-Karussell weiter. Institutionelle und Privatpersonen sitzen auf 250 Billionen USD weltweit, die nach Anlagemöglichkeiten suchen. Das hält die Kapitalströme am Leben und animiert Millionen von Menschen, auf die blinkenden Kurse zu blicken. Derzeit rücken Energie-Gesellschaften auf Platz 1 des Interesses, die zuletzt favorisierten Hightech- und KI-Aktien legen eine Pause ein. In diesem Umfeld lohnt es sich neben den Multis wie Shell oder BP auch auf Spezialtitel wie A.H.T. Syngas oder Plug Power zu blicken. Sie adressieren die Nöte der Zeit und müssen selbst sehen, wie man hier operative Performance zeigen kann. Wir rechnen nach…

