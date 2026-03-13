Die Wasserstoffwirtschaft wird erwachsen. Nach Jahren der politischen Weichenstellungen und unzähligen Prototypen und Visionen der Industrie tritt der Sektor jetzt in die Phase der industriellen Reife ein. Branchenexperten bezeichnen das laufende Jahr als entscheidend, da sich Projekte mit soliden ökonomischen Eckdaten von rein politisch motivierten Ambitionen abkoppeln. Während der norwegische Pionier Nel durch die Massenproduktion hocheffizienter Elektrolyseure die Infrastruktur für grünen Wasserstoff im Gigawatt-Bereich bietet, liefert Ballard Power Systems mit bewährten Brennstoffzellenmodulen Lösungen für den emissionsfreien Schwerlast- und Personentransport. Die gesamte Wertschöpfungskette bildet die australische Pure One Corporation ab. Das Unternehmen schlägt durch sein "End-to-End-Ökosystem" die Brücke zwischen Produktion und Anwendung und ermöglicht Betrieben einen nahtlosen Übergang zu einer CO2-freien Logistik. Investoren befinden sich in einer spannenden Phase, in der Wasserstoff als Energieträger für die Industrie neu bewertet wird.Den vollständigen Artikel lesen ...
