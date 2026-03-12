Der kanadische Brennstoffzellen-Hersteller hat am Donnerstag die Zahlen für das vierte Quartal respektive Gesamtjahr 2025 vorgelegt. Diese sind sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig besser ausgefallen als vom Markt erwartet. Bereits am Vortag konnte der Wasserstoff-Titel von einem Auftrag profitieren.Doch zunächst ein Blick auf die Zahlen: Der Umsatz stieg im vierten Quartal um ordentlich 37 Prozent auf 33,6 Millionen Dollar. Analysten hatten lediglich 32,2 Millionen Dollar auf dem Zettel. Beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
