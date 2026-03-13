Dividenden oder Wachstum? Doch warum sollte man sich überhaupt entscheiden, wenn beides möglich ist? Tatsächlich gibt es Unternehmen, die beides liefern. Ein Beispiel ist der kanadische Spezialfinanzierer für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien RE Royalties. Anlegern winkt eine Dividendenrendite von rund 10 %, kombiniert mit zusätzlichem Kurspotenzial bei der moderat bewerteten Aktie. Bei Mutares könnte sich schon bald eine Dividendenüberraschung ergeben, was auch den Anteilsscheinen neuen Auftrieb verleihen würde. Der Autobauer BMW glänzt trotz herausfordernder Branchenlage mit einer Rendite von über 5 %.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de