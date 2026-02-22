Goldpreis in Bewegung - was das für Tesoro Gold und Barrick bedeutet

Anzeige / Werbung

Volatile Preisschwankungen stellen die Überzeugung der Anleger auf die Probe, doch starke Margen und eine disziplinierte Projektentwicklung trennen etablierte Produzenten von aufstrebenden Herausforderern.

Ein Markt in Bewegung

Das jüngste Handelsmuster von Gold erinnerte an eine Achterbahnfahrt. Die Preise fielen nach starken US-Arbeitsmarktdaten deutlich, nur um nach schwächer als erwarteten Inflationszahlen wieder um mehr als 2% anzuziehen. Der Spotpreis für Goldbarren stieg erneut über 5.000 US-Dollar je Unze, da die Märkte die Aussicht auf Zinssenkungen der Federal Reserve im weiteren Jahresverlauf einpreisen.

Da für 2026 etwa 63 Basispunkte an Lockerung erwartet werden, hat sich das makroökonomische Umfeld erneut zugunsten von Gold verschoben. Niedrigere Zinsen senken die Opportunitätskosten des Haltens von Gold und stärken dessen Attraktivität sowohl als Absicherung als auch als Liquiditätsanker.

Für Minenaktien ist diese Volatilität nicht bloß Rauschen. Sie ist ein Stresstest für Kostenkontrolle, Bilanzstabilität und Wachstumstransparenz.

Barrick: Preismacht trifft Disziplin

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) ist mit Rückenwind aus der jüngsten Berichtssaison hervorgegangen. Der Gewinn im vierten Quartal 2025 stieg auf 2,4 Mrd. US-Dollar und damit auf mehr als das Doppelte des Vorjahres, da höhere realisierte Goldpreise geringere Produktionsmengen ausglichen. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 64,5% auf fast 6 Mrd. US-Dollar.

Ein durchschnittlicher realisierter Goldpreis von 4.177 US-Dollar je Unze untermauerte eine robuste Cash-Generierung. Der operative Cashflow erreichte 2,73 Mrd. US-Dollar, bei einem freien Cashflow von allein 1,62 Mrd. US-Dollar im Quartal. Barrick beendete das Jahr mit 6,7 Mrd. US-Dollar an liquiden Mitteln und übertraf damit die Gesamtverschuldung von 4,7 Mrd. US-Dollar.

Die Produktion von 871.000 Unzen im Quartal lag etwa 19% unter dem Vorjahreswert. Das Ergebnis zeigt jedoch den Hebel, der in großskaligen Produzenten steckt, wenn die Goldpreise steigen.

Balance zwischen Ausstoß und Kostendruck

Für 2026 erwartet Barrick eine zurechenbare Goldproduktion von 2,9-3,25 Millionen Unzen. Die All-in Sustaining Costs (AISC) werden zwischen 1.760 und 1.950 US-Dollar je Unze prognostiziert. Kosteninflation ist im gesamten Sektor sichtbar, doch bei Goldpreisen von über 5.000 US-Dollar bleiben die operativen Margen erheblich.

Die Kupferaktivitäten sorgen für Diversifizierung, auch wenn Gold weiterhin der Haupttreiber des freien Cashflows bleibt. Investoren werden besonders auf eine konsistente Umsetzung achten. In volatilen Märkten erzielen planbare Produktion und disziplinierte Kapitalallokation in der Regel eine Bewertungsprämie.

Die Aktie von Barrick hat die Branche im vergangenen Jahr deutlich übertroffen. Die nächste Phase wird weniger von überraschend hohen Gewinnzahlen abhängen als davon, die Produktionsstabilität in einem Hochpreisumfeld aufrechtzuerhalten.

Tesoro Gold: Eine andere chilenische Geschichte

Wenn Barrick für etablierte Größe steht, spiegelt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) den Hebel eines Entwicklungsprojekts in einem steigenden Markt wider. Das El-Zorro-Projekt des Unternehmens in Chile beherbergt eine Ressource von 2 Mio. Unzen in der Lagerstätte Ternera und liegt rund 10 km von der Küste entfernt, nahe Strom- und Wasserinfrastruktur.

Im Gegensatz zu vielen chilenischen Projekten in großer Höhe bietet die niedrige Lage von El Zorro logistische Vorteile. Morgans hob nach einem Standortbesuch die Nähe zu asphaltierten Straßen und Versorgungsleitungen hervor und stellte sechs Bohranlagen fest, die sowohl Infill- als auch Explorationsbohrungen durchführen.

Die Scoping-Studie 2025 skizzierte einen Betrieb mit 3 Mio. t pro Jahr und einer Produktion von etwa 111.000 Unzen jährlich in den ersten neun Jahren, bei geschätzten AISC von 1.216 US-Dollar je Unze und anfänglichen Investitionskosten von rund 248 Mio. US-Dollar. Bei den aktuellen Goldpreisen gewinnen diese Parameter zusätzlich an Bedeutung.

Ressourcenwachstum und regionales Potenzial

Seit 2020 hat Tesoro bei Ternera mehr als 130.000 Bohrmeter niedergebracht und strebt 2026 eine Vormachbarkeitsstudie an. Das Unternehmen kontrolliert zudem einen rund 30 km langen Goldkorridor, in dem mehrere Ziele für weitere Tests identifiziert wurden.

Gold Fields hält eine strategische Beteiligung, was eine Branchenbestätigung darstellt und Tesoro zugleich ermöglicht, sein geologisches Modell weiterzuentwickeln. Die Lagerstätte wird als das erste anerkannte intrusion-bezogene Goldsystem Chiles beschrieben und eröffnet neue Explorationskonzepte entlang des Küstengürtels.

Während Genehmigungs-, Finanzierungs- und Rohstoffpreisrisiken weiterhin zu Entwicklungsprojekten gehören, positionieren die Kombination aus Größe, Infrastrukturzugang und fortlaufender Bohrtätigkeit Tesoro in einer besonderen Kategorie unter Junior-Explorern.

Fokus auf Umsetzung

Die Volatilität des Goldpreises dürfte anhalten, solange Inflationsdaten und Signale der Zentralbanken schwanken. Doch auf dem aktuellen Preisniveau arbeiten sowohl etablierte Produzenten als auch kurzfristige Entwickler in einem deutlich besseren Margenumfeld als noch vor wenigen Jahren.

Bei Barrick liegt der Schwerpunkt darauf, Produktion und Kapitaldisziplin aufrechtzuerhalten und hohe Preise in nachhaltigen Cashflow umzuwandeln. Bei Tesoro geht es darum, Ressourcenwachstum und günstige Projektkennzahlen in einen klaren Entwicklungsplan zu überführen.

In einem Achterbahn-Markt sind letztlich Widerstandsfähigkeit und Klarheit in der Umsetzung entscheidend für das Vertrauen der Investoren.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/india/golds-bull-run-seen-intact-despite-steep-pullback-2026-02-02

Morgans site visit Research 20.01.2026

https://seekingalpha.com/article/4861735-b2golds-2026-should-give-investors-an-inflection-point

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".?

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Goldpreis in Bewegung - was das für Tesoro Gold und Barrick bedeutet appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA06849F1080,AU0000077208