Tesoro Gold trifft hochgradiges Gold 400 Meter unter bestehender Tagebauressource - Ternera gewinnt deutlich an Tiefe

Tiefbohrungen liefern 27,70 g/t Au und 9,89 g/t Au und unterstreichen das Expansionspotenzial des El Zorro Goldprojekts in Chile

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) hat herausragende Analyseergebnisse aus Erweiterungs- und Infill-Diamantbohrprogrammen auf der Lagerstätte Ternera (Ternera) gemeldet, die Teil des El Zorro Goldprojekts in Chile (El Zorro oder das Projekt) ist. Die aktuelle Ergebnischarge umfasst fünfzehn Bohrlöcher, die im Rahmen des laufenden 38.000-Meter-Bohrprogramms niedergebracht wurden, und deutet auf zunehmende Dynamik in der Tiefe und entlang des Streichens hin.

Hochgradige Treffer bestätigen Kontinuität in der Tiefe

In der Tiefe wurde sehr hochgradiges Gold durchschnitten, darunter 27,70 g/t Au und 9,89 g/t Au aus neuen Tiefenerweiterungen bei Ternera. Wesentliche Erweiterungen entlang des Einfallens wurden bestätigt, wobei hochgradige Mineralisierung 400 Meter entlang des Einfallens beziehungsweise rund 200 vertikale Meter unterhalb der im Scoping Study 2025 definierten Tagebaugrube durchschnitten wurde. Die strukturelle Bedeutung dieser Ergebnisse ist erheblich.

Zwei Bohrlöcher, die gezielt die tiefen südlichen Erweiterungen testeten, lieferten 8,84 m mit 3,54 g/t Au ab 576,00 m (ZDDH0411), einschließlich 1,00 m mit 27,70 g/t Au ab 576,00 m, sowie 7,09 m mit 1,31 g/t Au ab 670,45 m, einschließlich 0,54 m mit 9,89 g/t Au ab 677,00 m. Diese Abschnitte unterstreichen die Kontinuität der Mineralisierung deutlich jenseits der bisher definierten Tagebaugrenzen.

Ein weiterer hochgradiger Abschnitt nördlich der MRE ergab 4,26 m mit 3,40 g/t Au ab 217,45 m (ZDDH0398B), einschließlich 0,68 m mit 19,45 g/t Au. Damit wird die Mineralisierung entlang des Streichens erweitert und die Größe des Systems weiter bestätigt.

Infill-Bohrungen stärken die Ressourcenbasis

Auch flachere Infill-Bohrungen lieferten überzeugende Ergebnisse, darunter 5,50 m mit 1,95 g/t Au ab 50,00 m (ZDDH0407A), 7,00 m mit 2,05 g/t Au ab 51,40 m (ZDDH0410), 17,50 m mit 1,01 g/t Au ab 190,00 m (ZDDH0412), 0,47 m mit 24,90 g/t Au ab 130,93 m (ZDDH0413) sowie 4,20 m mit 5,17 g/t Au ab 56,88 m (ZDDH0422). Für weitere 23 Bohrlöcher stehen die Analyseergebnisse noch aus, während derzeit fünf Bohrgeräte vor Ort im Einsatz sind.

Tesoro Managing Director, Zeff Reeves, kommentierte:

"Intersecting strong gold mineralisation 400m down plunge from the current open pit resource confirms that Ternera remains open along strike and at depth, supporting our strong belief for the potential of Ternera to support a materially longer mine life.

"This current batch of results also includes a hole that extends mineralisation along strike to the north of the existing Mineral Resource.

"In parallel, infill drilling is progressing well with five rigs operating around the clock. This work is critical to upgrading Resource classification and positioning Ternera for a near-term Mineral Resource upgrade, with infill drilling scheduled to be completed by the end of Q1 2026."

Voll finanziertes 38.000-Meter-Programm treibt Wachstum auf mehreren Ebenen

Tesoro betreibt derzeit drei parallele, vollständig finanzierte Diamantbohrprogramme mit einem Gesamtumfang von rund 38.000 Metern. Rund 20.000 Meter Infill-Bohrungen sollen die Arbeiten zur Machbarkeitsstudie unterstützen und bis Ende des ersten Quartals 2026 abgeschlossen werden. Etwa 6.000 Meter Erweiterungsbohrungen zielen darauf ab, flache nördliche und südliche Erweiterungen zu definieren und die Tiefenausdehnung der bestehenden Ternera-Lagerstätte zu testen.

Zusätzlich werden etwa 12.000 Meter Entdeckungsbohrungen auf Distriktebene durchgeführt, um priorisierte, bislang nicht getestete Zielgebiete sowie frühere Ergebnisse bei Kitsune, Calderillas und Toro Blanco weiterzuverfolgen.

Starke Positionierung in einem etablierten Bergbaurevier

Tesoro Gold Limited hat das erste Intrusion Related Gold System in Chile entdeckt und definiert. Die 1,82-Millionen-Unzen-Entdeckung Ternera liegt in der Coastal-Cordillera-Region, die mehrere Kupfer- und Goldminen beherbergt und über etablierte Infrastruktur sowie erfahrene Fachkräfte verfügt. Die zu 95% gehaltene chilenische Tochtergesellschaft besitzt 95,4% am El Zorro Goldprojekt und verschafft dem Unternehmen eine breite Basis für weiteres Ressourcenwachstum in einem bislang nur begrenzt erkundeten Distrikt.

