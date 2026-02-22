Die Preise für Gold und Silber drehten zuletzt wieder nach oben ab. Die Korrektur steht unmittelbar vor ihrem Ende. Eine neue Rekordjagd zeichnet sich möglicherweise ab. Vor allem Gold macht in diesen Tagen einen exzellenten Eindruck.Während der Korrektur zeigte sich der Goldpreis bereits ausgesprochen widerstandsfähig. Die zentralen Unterstützungen bei 4.500 US-Dollar und 4.300 US-Dollar blieben trotz veritabler Abverkaufswellen ungefährdet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
