NEW YORK (dpa-AFX) - Vergleichsweise gelassen haben die Investoren vor dem Wochenende auf die Entwicklungen in Sachen Straf- und Importzölle der USA reagiert. Nachdem der Oberste Gerichtshof diese kassiert hatte, kündigte Präsident Donald Trump umgehend neue, andere Maßnahmen an. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial brachte dies nicht stärker in Bewegung, er schloss mit einem Aufschlag von 0,47 Prozent auf 49.625,97 Punkte. Die verkürzte Börsenwoche brachte dem Index ein moderates Plus ein, der Dow konsolidiert weiterhin unter der Marke von 50.000 Punkten.

Zunächst hatte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden, dass Trump seine Befugnisse überschritten habe, als er gestützt auf ein Notstandsgesetz umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte. Mit dem Urteil fehlt weitreichenden Zöllen Trumps nun eine rechtliche Grundlage.

Trump will nach dem Urteilsspruch nun andere Wege gehen. Er werde Alternativen nutzen, mit denen er mehr Geld einnehmen werde, sagte Trump in Washington. So werde er heute noch eine Anordnung unterschreiben, um unter Berufung auf eine andere gesetzliche Grundlage einen weltweiten zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf Importe in die USA zu verhängen.

Analyst Steven Shermesh von der Bank RBC wertete das höchstrichterliche Aus für die Zölle der US-Regierung unter dem Strich als "leicht positiv" für die Märkte. Allerdings habe man an den Kapitalmärkten eine solche Entscheidung bereits erwartet, sie sei gewissermaßen "eingepreist".

"Es sieht aus wie eine schallende Ohrfeige für US-Präsident Donald Trump", schrieb Volkswirtin Sandra Ebner von Union Investment. Sie halte es jedoch für sehr unwahrscheinlich, dass die Zölle nun wegfallen. "Im Gegenteil: Faktisch dürfte sich kaum etwas ändern". Denn Präsident Trump verfüge über eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Druck auf die Handelspartner hochzuhalten.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,69 Prozent auf 6.909,51 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 gewann 0,87 Prozent auf 25.012,62 Zähler.

Für die Aktien des Bergbauunternehmens Newmont ging es um 2,6 Prozent nach unten. Der weltgrößte Goldschürfer hat für das laufende Jahr eine niedrigere Produktion von Goldbarren in Aussicht gestellt.

Unter Druck gerieten die Aktien des Raumfahrunternehmens Rocket Lab, sie büßten 7,5 Prozent ein. Wie die "Welt" schrieb, hat der Rüstungskonzern Rheinmetall ein Auge auf den Raumfahrt-Laserspezialisten Mynaric geworfen, der eigentlich durch den US-Konzern übernommen werden sollte.

Verluste von 16,5 respektive 14,1 Prozent verzeichneten die Aktien des Chemieunternehmens Chemours und des Internet- und Cloud-Dienstleisters Akamai . Während Chemours mit der Gewinnentwicklung im Schlussquartal des vergangenen Jahres den Erwartungen hinterherhinkte, verfehlte Akamai mit dem Gewinnausblick für 2026 die mittlere Analystenschätzung./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---



