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Markus Weingran
14.08.2026 15:27 Uhr
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5 Top Aktien aus Holland: Nu: Starke Zahlen - Ondas: Zollgewinner - VW: Traton-Verkauf

Donald Trump erhebt neue Einfuhrzölle für Drohnen. Im Rahmen der nationalen Sicherheit werden damit chinesische Produkte vom Heimatmarkt ferngehalten. Welche Aktien profitieren davon besonders davon?AEX stellt den DAX in den Schatten Seit Jahresbeginn hat der Leitindex aus den Niederlanden rund 18 Prozent zugelegt. Der DAX ist da etwas langsamer unterwegs und kommt trotz der anhaltenden Rekordjagd nur auf ein Plus von 8 Prozent. Daher richten wir unseren Blick heute Richtung Holland. Wir schauen aber nicht direkt auf den AEX, wir haben Aktien ins Visier genommen, die nicht im Leitindex der Niederlande enthalten sind. SanDisk: Investoren-Tag hebt sie Stimmung SanDisk begeistert Anleger mit …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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