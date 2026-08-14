5 Top Aktien aus Holland: Nu: Starke Zahlen - Ondas: Zollgewinner - VW: Traton-Verkauf

Donald Trump erhebt neue Einfuhrzölle für Drohnen. Im Rahmen der nationalen Sicherheit werden damit chinesische Produkte vom Heimatmarkt ferngehalten. Welche Aktien profitieren davon besonders davon?AEX stellt den DAX in den Schatten Seit Jahresbeginn hat der Leitindex aus den Niederlanden rund 18 Prozent zugelegt. Der DAX ist da etwas langsamer unterwegs und kommt trotz der anhaltenden Rekordjagd nur auf ein Plus von 8 Prozent. Daher richten wir unseren Blick heute Richtung Holland. Wir schauen aber nicht direkt auf den AEX, wir haben Aktien ins Visier genommen, die nicht im Leitindex der Niederlande enthalten sind. SanDisk: Investoren-Tag hebt sie Stimmung SanDisk begeistert Anleger mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran