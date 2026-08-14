Volkswagen plant, einen Teil seiner Traton-Beteiligung zu verkaufen. Während VW neue Milliarden benötigt, könnte ein höherer Streubesitz der Lkw-Aktie für zusätzlichen Schub sorgen. Volkswagen möchte mit seiner Lkw-Tochter Traton Kasse machen. Der Wolfsburger Konzern plant, seinen Anteil von derzeit 87,5 Prozent auf 75 Prozent zu reduzieren. Laut Berechnungen von Bloomberg besitzt das aktuelle Aktienpaket einen Wert von 16,6 Milliarden Euro. Trotz des Verkaufs würde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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