© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoVolkswagen will sein Paket an Traton-Aktien verkleinern. Der Milliardenplan soll dem Unternehmen finanziellen Spielraum verschaffen und könnte ausgerechnet für die Lkw-Aktie zum Kurstreiber werden. Die Details. Volkswagen nimmt eine seiner wertvollsten Beteiligungen ins Visier: Der Konzern will seinen Anteil am Lkw-Hersteller Traton von 87,5 Prozent auf 75 Prozent plus eine Aktie senken. Das aktuelle Paket ist laut Bloomberg 16,6 Milliarden Euro wert. VW würde die Kontrolle behalten, zugleich aber finanziellen Spielraum gewinnen. Der Schritt ist Teil des radikalen Sparkurses von Konzernchef Oliver Blume. Die allgemeinen Kosten bei VW liegen nach seiner Einschätzung rund 20 Prozent über …
Enthaltene Werte: DE0007664005,DE0007664039,DE000TRAT0N7Den vollständigen Artikel lesen
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