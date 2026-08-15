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15.08.2026 16:22 Uhr
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Milliarden für E-Lkw-Infrastruktur: Warum Janus Electric beim europäischen E-Lkw-Boom in den Fokus rückt

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Europas Markt für elektrische Lkw nimmt Fahrt auf. Seit das erste CO2-Ziel der EU für Lkw im Juli 2025 in Kraft getreten ist, entfielen 5,6% der Neuzulassungen auf elektrische Modelle - gegenüber 3,5% in den zwölf Monaten zuvor. Daimler Truck, TRATON und Volvo bauen ihre Elektroportfolios aus, während Logistikunternehmen emissionsfreie Fahrzeuge zunehmend auf wichtigen europäischen Güterverkehrskorridoren einsetzen.

Doch mit der wachsenden Zahl elektrischer Lkw rückt ein möglicher Engpass stärker in den Fokus: Europa muss gleichzeitig die Infrastruktur schaffen, die notwendig ist, um diese Fahrzeuge im Dauereinsatz zu halten.

Von Daimler Truck zitierte Branchenschätzungen gehen davon aus, dass bis 2030 rund 35.000 Schnellladepunkte mit einer Leistung von mehr als 800 kW benötigt werden, wenn Europa seine CO2-Ziele erreichen will. Daimler hatte zuvor darauf hingewiesen, dass europaweit weniger als 1.000 spezielle Ladepunkte für schwere Nutzfahrzeuge zur Verfügung standen.

Für Anleger wirft diese enorme Lücke eine entscheidende Frage auf: Wird konventionelles Laden allein für jede Form des Schwerlastverkehrs die effizienteste Lösung sein?

Das australische Unternehmen Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) ist überzeugt, dass insbesondere Lkw mit hoher Auslastung eine weitere Option benötigen könnten: den Batteriewechsel.

Warum Daimler, TRATON und Volvo Milliarden in die Infrastruktur investieren

Die etablierten Lkw-Hersteller warten nicht darauf, dass die Politik das Problem löst.

Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) entwickelt sein halböffentliches TruckCharge-Netzwerk, das bis 2030 mehr als 3.000 Schnellladepunkte in Europa umfassen soll. Das Konzept sieht vor, dass teilnehmende Depots ihre Ladekapazitäten Dritten zur Verfügung stellen können, wenn sie diese selbst gerade nicht benötigen.

Daimler Truck, TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7) und Volvo AB (ISIN: SE0000115446) haben zudem Milence gegründet, ein Joint Venture, das sich speziell auf die Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge konzentriert.

Milence ist inzwischen auf 34 Ladehubs in acht europäischen Ländern angewachsen. Im Mai 2026 sicherte sich das Unternehmen eine weitere Finanzierungslinie über 120 Mio. €, um den Aufbau neuer Hubs zu beschleunigen, bestehende Standorte auszubauen und die Megawatt Charging System-Technologie einzuführen.

Das Ausmaß dieser Investitionen verdeutlicht einen wichtigen Punkt für Anleger: Elektrische Lkw werden zunehmend ebenso zu einer Energieinfrastruktur-Story wie zu einer Fahrzeug-Story.

Und die Nachfrage entwickelt sich in die richtige Richtung. Transport & Environment berichtete im März, dass 5,6% der seit Juli 2025 in Europa neu verkauften Lkw elektrisch waren. Deutschland ist dabei der führende große europäische Markt, während Elektro-Lkw in den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Dänemark bereits Marktanteile von 16 bis 18% erreichten.

Je mehr elektrische Lkw auf die Straße kommen, desto wichtiger wird jedoch, dass die Infrastruktur Schritt hält.

Doch was passiert, wenn ein Lkw nicht warten kann?

Das Laden eines Pkw und das Laden eines 40-Tonnen-Lkw sind zwei völlig unterschiedliche Herausforderungen.

Lkw sind kommerziell eingesetzte Wirtschaftsgüter. Jede Stunde, die ein Fahrzeug stillsteht, kann sich auf Auslastung, Fahrerplanung und Flottenwirtschaftlichkeit auswirken. Hochleistungs-Lkw-Ladepunkte benötigen zudem erhebliche Netzanschlusskapazitäten und deutlich mehr Platz als Ladestationen für Pkw.

Das bedeutet nicht, dass stationäres Laden ungeeignet ist. Für viele Anwendungen - insbesondere Fahrzeuge im Einschichtbetrieb, die nachts zum Depot zurückkehren - kann es durchaus praktikabel sein.

Bei Fahrzeugen mit hoher Auslastung stellt sich jedoch eine andere Herausforderung.

Genau auf diese Nische zielt Janus Electric.

Anstatt jeden Lkw während des Ladevorgangs stillstehen zu lassen, kombiniert Janus die Umrüstung von Diesel- auf Elektroantrieb mit austauschbaren Batterien und seiner Charge-&-Change-Infrastruktur. Eine entladene Batterie kann innerhalb von etwa vier Minuten entfernt und durch eine geladene Einheit ersetzt werden.

Der Lkw kann anschließend wieder in den Einsatz zurückkehren, während die entnommene Batterie separat geladen wird.

Was mehr als 3.800 Batteriewechsel über den realen Betrieb zeigen

Janus ist im Vergleich zu Europas Lkw-Herstellern und Infrastrukturanbietern noch ein kleines Unternehmen. Seine Technologie hat das Laborstadium jedoch bereits hinter sich gelassen.

Laut dem aktuellen Business Fact Sheet des Unternehmens haben mit Janus-Technologie ausgestattete Lkw inzwischen mehr als 714.000 Kilometer zurückgelegt, über 1.330 MWh Strom verbraucht und mehr als 3.800 Batteriewechsel absolviert.

Mit Stand Juni 2026 hatte Janus neun Charge-&-Change-Stationen in Australien und eine weitere in den USA installiert.

Eines der anschaulichsten Beispiele liefert der Moorebank Intermodal Precinct in Australien.

Allein im Mai 2026 unterstützte dort eine Janus-Doppelstation drei Kunden mit insgesamt fünf täglich eingesetzten Lkw. Die Station führte 82 Batteriewechsel durch, lud 28,4 MWh Strom und ersetzte nach Unternehmensangaben rund 8.620 Liter Diesel. Wichtig dabei: Laut Janus wurde dieser Standort ohne staatliche Subventionen betrieben.

Für deutsche Anleger lässt sich die bisherige Betriebsleistung noch anders veranschaulichen: Janus zufolge entsprechen die mehr als 3.800 absolvierten Batteriewechsel ungefähr 1.900 Lkw-Fahrten von Frankfurt nach Hamburg.

Wird Nordamerika zum kommerziellen Durchbruch?

Die nächste Herausforderung besteht darin, die Technologie zu skalieren.

Das aktuelle nordamerikanische Auftragsbuch von Janus umfasst 112 Lkw-Umrüstungen - 87 in den USA und 25 in Kanada.

Das US-Auftragsbuch umfasst fünf Flottenkunden, 100 Batteriepakete und einen Bruttoauftragswert von rund 58 Mio. A$. Vier neue Kunden in Kalifornien haben zudem Charge-&-Change-Stationen bestellt.

Die kalifornischen Verträge hängen weiterhin von entsprechenden staatlichen Förderprogrammen ab. Produktion und Auslieferungen sollen im vierten Quartal 2026 beginnen und sich über das Jahr 2027 erstrecken.

Janus erweitert den potenziell adressierbaren Markt zudem mit seinem neueren JCM540-Light-Antriebsstrang. Nach Angaben des Unternehmens ist das System 400 Kilogramm leichter als die bisherige Heavy-Duty-Konfiguration und kann zusammen mit dem JBS650-Batteriesystem bis zu 900 Kilogramm zusätzliche Frachtkapazität ermöglichen. Das System ist für klassischen Fernverkehr, Regionaltransporte und Hafenanwendungen mit einem zulässigen Gesamtzuggewicht von bis zu 70 Tonnen ausgelegt.

Warum Europa Laden und Batteriewechsel brauchen könnte

Auch der Batteriewechsel bringt Herausforderungen mit sich. Die Stationen erfordern Kapital, einen ausreichenden Bestand an Batterien und genügend Fahrzeugdurchsatz, um wirtschaftlich attraktiv zu sein. Hinzu kommt die Frage der Standardisierung in einer Branche, die von großen globalen Herstellern dominiert wird.

Janus selbst argumentiert nicht, dass jeder elektrische Lkw Batterien wechseln muss. Fahrzeuge mit geringerer Auslastung können weiterhin konventionell über Nacht im Depot geladen werden.

Genau darin könnte letztlich die interessantere Investmentthese liegen.

Europa steht nicht zwangsläufig vor der Entscheidung zwischen Laden oder Batteriewechsel. Unterschiedliche Transportanwendungen könnten unterschiedliche Infrastrukturlösungen erfordern.

Daimler Truck, TRATON und Volvo investieren bereits massiv in den Ausbau der konventionellen Ladeinfrastruktur. Die jüngst von Milence gesicherte Finanzierung über 120 Mio. € und der geschätzte Bedarf von 35.000 Hochleistungsladepunkten verdeutlichen, wie groß die Aufgabe weiterhin ist.

Für Janus Electric eröffnet diese Infrastrukturlücke eine interessante Marktchance. Sollte Europas Flotte elektrischer Lkw weiter wachsen, könnten künftig nicht nur jene Unternehmen in den Fokus der Anleger rücken, die mehr E-Lkw auf die Straße bringen. Ebenso entscheidend könnten Technologien werden, die Ausfallzeiten reduzieren und dafür sorgen, dass die Fahrzeuge möglichst effizient im Einsatz bleiben.

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Quellen

https://climate.ec.europa.eu/areas-action/transport-decarbonisation/road-transport/lorries-buses-and-coaches_en

https://www.transportenvironment.org/articles/nearly-all-truckmakers-on-track-to-meet-2025-co2-target-icct-finds

https://www.destatis.de/Europa/EN/Topic/Environment-energy/CarbonDioxideRoadTransport.html

Trim Capital research Report, Janus Electric, dated 29 July 2026

https://stonge.com/insights/blog/trucking-by-the-numbers

https://www.euractiv.com/news/europe-needs-35-thousand-public-megawatt-chargers-for-electric-trucks-by-2030-says-industry

Lassen Sie sich in den Verteiler für Janus Electric Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Janus Electric Ltd." oder "Nebenwerte".

Janus Electric Ltd
Land: Australisch
ISIN: AU0000395626
Janus Electric Ltd

Disclaimer/Risikohinweis Janus Electric
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