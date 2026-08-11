13,5 Millionen Lkw auf US-Straßen: Analyst sieht große Chance für Janus Electric

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Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs nimmt Fahrt auf. Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) bringt mit seiner Marke Freightliner bereits batterieelektrische Lkw auf nordamerikanische Straßen, Volvo AB (ISIN: SE0000115446) verfolgt eine ähnliche Strategie. Doch während die großen Hersteller vor allem neue Elektro-Lkw verkaufen wollen, bleibt eine entscheidende Frage offen: Was passiert mit den Millionen Diesel-Lkw, die bereits auf der Straße sind?

Genau hier setzt Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) an. Das australische Unternehmen baut bestehende Diesel-Lkw der Klassen 6 bis 8 auf Elektroantrieb um und kombiniert diese mit austauschbaren Batterien, Wechselstationen und Flottenmanagement-Software.

Ein neuer Research-Bericht von Trim Capital sieht darin eine erhebliche Marktchance - insbesondere nach einer Reihe neuer Aufträge aus Nordamerika.

Daimler baut neue E-Lkw - Janus will bestehende Diesel-Flotten elektrifizieren

In den USA sind rund 13,5 Millionen Lkw mit einem Gewicht von mehr als 10.000 Pfund zugelassen, darunter fast drei Millionen schwere Class-8-Sattelzugmaschinen. Für Logistikunternehmen und Flottenbetreiber steckt in diesen Fahrzeugen enormes Kapital.

Die etablierten Hersteller setzen bei der Elektrifizierung vor allem auf Neufahrzeuge. Der Freightliner eCascadia von Daimler Truck zeigt, dass batterieelektrische Antriebe längst im nordamerikanischen Schwerlastverkehr angekommen sind.

Janus verfolgt einen anderen Ansatz.

Statt den gesamten Lkw zu ersetzen, wird der Dieselantrieb eines bestehenden Fahrzeugs durch einen elektrischen Antriebsstrang ersetzt. Das System kombiniert das Janus Conversion Module mit austauschbaren Batterien, Charge & Change Stations und Flottenmanagement-Software.

Laut dem aktuellen Fact Sheet kann die Technologie auf wichtigen bestehenden Lkw-Plattformen eingesetzt werden - darunter Kenworth, Freightliner, Mack und Volvo.

Damit konkurriert Janus nicht zwangsläufig direkt mit Daimler oder Volvo. Während die großen Hersteller neue Elektro-Lkw verkaufen, adressiert Janus Flottenbetreiber, die bereits vorhandene Fahrzeuge weiter nutzen und gleichzeitig elektrifizieren wollen.

Vier Minuten statt langer Ladepause

Für den Schwerlastverkehr ist jedoch nicht nur der Kaufpreis entscheidend. Ein weiterer Faktor ist Zeit.

Lkw verdienen Geld, wenn sie fahren. Lange Ladezeiten können deshalb die Wirtschaftlichkeit elektrischer Flotten erheblich beeinflussen.

Janus setzt hier auf Batteriewechsel. Eine entladene Batterie kann nach Unternehmensangaben innerhalb von rund vier Minuten gegen eine geladene Einheit ausgetauscht werden. Der Lkw kann anschließend direkt weiterfahren. Fahrzeuge mit geringerer Auslastung können alternativ über Nacht im Depot geladen werden.

Das System ist nicht mehr nur Theorie. Laut aktuellem Fact Sheet haben Janus-Electric-Lkw inzwischen mehr als 714.000 Kilometer zurückgelegt, über 1.330 MWh Energie genutzt und mehr als 3.800 Batteriewechsel absolviert.

Mit Stand Juni 2026 waren neun Charge & Change Stations in Australien und eine weitere in den USA installiert.

Jetzt soll Nordamerika zeigen, ob sich das Modell in deutlich größerem Maßstab umsetzen lässt.

112 Aufträge: Nordamerika wird zum entscheidenden Test

Genau hier sieht Trim Capital einen möglichen Wendepunkt.

Senior Analyst Glen Wellham bezeichnete die jüngsten Entwicklungen in seinem Research-Bericht North America business accelerates vom 29. Juli 2026 als "transformativ" für Janus.

Das aktuelle nordamerikanische Auftragsbuch umfasst 112 geplante Umrüstungen - 87 in den USA und 25 in Kanada.

Besonders dynamisch entwickelt sich Kalifornien. Das US-Auftragsbuch umfasst inzwischen 87 Lkw-Umrüstungen, 100 Batteriepacks und einen Bruttoauftragswert von rund 58 Mio. AUD bei fünf Flottenkunden.

Allein im Juli kamen 83 Umrüstungen hinzu: durch einen Folgeauftrag von Ability Tri-Modal im Wert von rund 10 Mio. AUD sowie Aufträge von vier neuen kalifornischen Flottenbetreibern über rund 45 Mio. AUD.

Ability Tri-Modal hatte ursprünglich vier Umrüstungen bestellt und erhöhte den Auftrag anschließend auf 20 Fahrzeuge. Für Janus könnte dieses Beispiel besonders relevant sein: Sollte die Technologie im Flottenbetrieb überzeugen, könnten aus ersten Testaufträgen größere Folgeaufträge entstehen.

Auch Kanada wird zum Testmarkt. Dort beginnt Janus mit fünf Umrüstungen, 15 Batteriepacks und zwei Ladestationen. Die Lieferung ist bis November 2026 vorgesehen. Bei erfolgreichem Verlauf sollen weitere 20 Umrüstungen folgen.

Die kalifornischen Aufträge hängen allerdings von der Bewilligung entsprechender staatlicher Fördermittel ab. Produktion und Auslieferung sollen im vierten Quartal 2026 beginnen und bis 2027 laufen. Qualifizierte Betreiber könnten durch kombinierte Förderprogramme Unterstützung von rund 166.000 US-Dollar pro Lkw erhalten.

Von 3,7 auf 244,5 Mio. AUD Umsatz?

Die Erwartungen von Trim Capital zeigen, welches Wachstumsszenario der Analyst für möglich hält.

Wellham modelliert 160 Umrüstkits im Geschäftsjahr 2027 und 828 im Geschäftsjahr 2028. Die Zahl der umgerüsteten Fahrzeuge könnte demnach von 28 im Geschäftsjahr 2026 auf 208 im Jahr 2027 und 1.060 im Jahr 2028 steigen.

Noch deutlicher wird die erwartete Skalierung beim Umsatz.

Trim Capital prognostiziert einen Anstieg von 3,7 Mio. AUD im Geschäftsjahr 2026 auf 50,3 Mio. AUD im Jahr 2027 und 244,5 Mio. AUD im Jahr 2028.

Das EBITDA soll sich gleichzeitig von einem Verlust von 5,9 Mio. AUD im Geschäftsjahr 2026 auf positive 1,6 Mio. AUD im Jahr 2027 und 15,8 Mio. AUD im Jahr 2028 verbessern.

Dabei handelt es sich ausdrücklich um Analystenschätzungen und nicht um eine Unternehmensprognose. Janus müsste seine Produktion dafür innerhalb kurzer Zeit erheblich hochfahren.

Trim Capital errechnet einen DCF-Wert von 1,10 AUD je Aktie, verglichen mit einem Aktienkurs von 0,265 AUD bei Veröffentlichung der Studie. Der Analyst verwendet dabei Eigenkapitalkosten von 20 Prozent, um den hohen Ausführungsrisiken einer schnellen Expansion Rechnung zu tragen.

Anleger sollten außerdem berücksichtigen, dass Janus die Studie in Auftrag gegeben hat und Mitarbeiter von Trim Capital laut Offenlegung Wertpapiere oder wirtschaftliche Beteiligungen an Janus halten.

Der Preisunterschied könnte entscheidend werden

Neben dem Batteriewechsel könnte vor allem ein Faktor für Flottenbetreiber interessant sein: die Kosten.

Janus nennt indikative Umrüstungskosten von rund 150.000 bis 175.000 AUD pro Lkw. Ein neuer batterieelektrischer Schwerlast-Lkw kann je nach Fahrzeug und Konfiguration dagegen rund 500.000 bis 900.000 AUD kosten.

Ein bestehender Diesel-Lkw kann nach Angaben von Janus zudem normalerweise innerhalb von weniger als einer Woche umgerüstet und wieder in Betrieb genommen werden.

Natürlich bleiben die Risiken hoch. Janus muss seine nordamerikanischen Aufträge liefern, die Produktion skalieren, seinen Kapitalbedarf finanzieren und sich gegen zunehmend leistungsfähige Elektro-Lkw etablierter Hersteller behaupten.

Doch genau darin liegt auch die Investmentthese.

Janus muss Daimler Truck oder Volvo nicht verdrängen. Das Unternehmen adressiert einen anderen Teil des Marktes: die Millionen Diesel-Lkw, die bereits existieren.

Bei rund 13,5 Millionen größeren Lkw auf US-Straßen müsste Janus nur einen kleinen Teil dieses Marktes erreichen, um sein Geschäft erheblich zu skalieren.

Die entscheidende Frage für Anleger lautet deshalb nicht, ob Elektro-Lkw kommen. Das scheint zunehmend klar.

Die spannendere Frage ist, wie Millionen bestehender Diesel-Lkw elektrifiziert werden - und ob Janus Electric dabei eine relevante Rolle spielen kann.

Quellen

https://www.transportenvironment.org/articles/nearly-all-truckmakers-on-track-to-meet-2025-co2-target-icct-finds

https://climate.ec.europa.eu/areas-action/transport-decarbonisation/road-transport/lorries-buses-and-coaches_en

https://www.transportenvironment.org/articles/nearly-all-truckmakers-on-track-to-meet-2025-co2-target-icct-finds

https://www.destatis.de/Europa/EN/Topic/Environment-energy/CarbonDioxideRoadTransport.html

Trim Capital research Report, Janus Electric, dated 29 July 2026

https://stonge.com/insights/blog/trucking-by-the-numbers/

https://januselectric.com/

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Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

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Enthaltene Werte: SE0000115446,DE000DTR0CK8,AU0000395626