Bei Daimler Truck ging es nach den letzten Quartalszahlen deutlich nach unten. Dabei waren die Zahlen nicht komplett schlecht. Vor allem der Auftragseingang sorgte aber für Enttäuschung und die Anleger reagierten entsprechend. Mittlerweile notiert die Aktie deutlich unter den Hochs der vergangenen Monate. Es gibt aber auch einige Punkte, die für Daimler Truck derzeit wieder besser laufen. Auftragseingang belastet die Zahlen Daimler Truck erzielte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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