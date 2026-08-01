Daimler Truck, Traton und Volvo investieren Milliarden - doch muss wirklich jeder Diesel-Lkw ersetzt werden?

Anzeige / Werbung

Europas größte Lkw-Hersteller investieren Milliarden, um die Zukunft des Güterverkehrs neu zu gestalten. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8), Traton (ISIN: DE000TRAT0N7) - der Mutterkonzern von MAN und Scania - sowie Volvo (ISIN: SE0021628898) bauen ihre Elektro-Lkw-Portfolios konsequent aus. Gleichzeitig investieren Regierungen in ganz Europa massiv in den Ausbau der Ladeinfrastruktur, um den Übergang zu einer emissionsfreien Logistik zu beschleunigen.

Angetrieben wird diese Entwicklung vor allem durch neue regulatorische Vorgaben. Seit Juli 2025 sorgen die ersten europäischen CO2-Standards für schwere Nutzfahrzeuge für einen deutlichen Nachfrageschub bei batterieelektrischen Lkw. Ihr Anteil an den Neuzulassungen stieg innerhalb von zwölf Monaten von 3,5% auf 5,6%. Die Richtung ist klar. Dennoch bleibt eine zentrale Frage umstritten: Muss tatsächlich jeder Diesel-Lkw durch einen komplett neuen Elektro-Lkw ersetzt werden?

Das australische Unternehmen Janus Electric (ISIN: AU0000395626) ist überzeugt, dass dies nicht notwendig ist.

Anstatt vollständig neue Elektro-Lkw zu produzieren, hat Janus Electric eine Plattform entwickelt, mit der bestehende Diesel-Lkw auf batterieelektrischen Antrieb umgerüstet werden können. Ergänzt wird das Konzept durch ein eigenes Netzwerk austauschbarer Batterien. Damit adressiert das Unternehmen eine der größten Herausforderungen der Verkehrswende: den weltweit millionenfach vorhandenen Bestand an Diesel-Lkw, der vielerorts noch viele Jahre im Einsatz bleiben dürfte.

Europas Lkw-Hersteller beschleunigen ihre Investitionen

Die weltweit führenden Nutzfahrzeughersteller treiben die Elektrifizierung ihrer Flotten mit hohem Tempo voran. Daimler Truck, Traton und Volvo bringen kontinuierlich neue batterieelektrische Modelle auf den Markt, erweitern ihre Produktionskapazitäten und schließen Partnerschaften zum Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa.

Die Dringlichkeit ist groß. Nach Angaben des Branchenverbands E-Mobility Europe entfielen im ersten Halbjahr 2025 lediglich 3,6% aller Lkw-Neuzulassungen auf Elektrofahrzeuge - deutlich weniger als die Marktanteile von 35 bis 40%, die bis 2030 erforderlich wären, um die europäischen Klimaziele zu erreichen. Dafür wären mehr als zwanzigmal so viele Elektro-Lkw auf Europas Straßen, mehr als das Zehnfache der heutigen Ladeinfrastruktur sowie Investitionen von rund 600 Milliarden Euro in die Stromnetze notwendig.

Volvo hat inzwischen bereits mehr als 5.700 Elektro-Lkw in über 50 Ländern ausgeliefert. Die Fahrzeuge haben zusammen mehr als 250 Millionen Kilometer im gewerblichen Einsatz zurückgelegt. Dennoch räumt auch Volvo ein, dass die Transformation langsamer voranschreitet als erforderlich. Als wesentliche Herausforderungen gelten weiterhin Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit.

Ein anderer Weg zur Dekarbonisierung

Für viele Flottenbetreiber bedeutet der Austausch jedes einzelnen Diesel-Lkw gegen ein neu produziertes Elektrofahrzeug enorme Investitionskosten. Schwere Elektro-Lkw sind nach wie vor deutlich teurer als vergleichbare Dieselmodelle. Gleichzeitig beeinflussen Ladezeiten und Fahrzeugstillstände weiterhin die Wirtschaftlichkeit.

Janus Electric verfolgt deshalb einen anderen Ansatz.

Anstatt bestehende Fahrzeuge auszumustern, rüstet das Unternehmen vorhandene Diesel-Lkw auf elektrische Antriebe um und kombiniert diese mit austauschbaren Batteriepaketen sowie seiner eigenen "Charge & Change"-Infrastruktur. Ziel ist es, die Lebensdauer bestehender Fahrzeuge zu verlängern und gleichzeitig Emissionen sowie Betriebskosten zu senken.

Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist der Batteriewechsel. Anstatt lange Ladezeiten in Kauf zu nehmen, können leere Batterien innerhalb weniger Minuten gegen vollständig geladene Batterien ausgetauscht werden. Dadurch werden Standzeiten reduziert und die Auslastung der Flotten verbessert.

Dass dieses Konzept zunehmend Beachtung findet, zeigt auch eine aktuelle Branchenentwicklung. Anfang des Jahres kündigten Octopus Energy und der Batteriehersteller CATL an, gemeinsam ein europaweites Netzwerk von Batteriewechselstationen aufzubauen. Bis 2035 sollen mehr als 30 Standorte entstehen. Nach Einschätzung der Unternehmen könnte das Netzwerk künftig über 300.000 Elektro-Lkw versorgen und Investitionen von mehr als 30 Milliarden Pfund anziehen.

Das operative Geschäft gewinnt an Dynamik

Auch bei Janus Electric nimmt die kommerzielle Entwicklung Fahrt auf.

Laut dem jüngsten Quartalsbericht hat das Unternehmen inzwischen 26 Lkw in Australien erfolgreich umgerüstet. Weitere Fahrzeuge befinden sich derzeit in den USA im Umbau. Die Flotte hat bereits mehr als 650.000 Kilometer im kommerziellen Betrieb zurückgelegt und über das Netzwerk aus elf Charge-&-Change-Stationen mehr als 3.600 Batteriewechsel durchgeführt.

Darüber hinaus baut Janus sein Händler- und Servicenetz weiter aus. Gemeinsam mit Archer Heavy Equipment wurde das erste Umrüstungszentrum in Südaustralien eröffnet. Dort sollen im ersten Betriebsjahr rund 50 Fahrzeuge umgerüstet werden. Mit dem weiteren Ausbau des Netzwerks soll die Kapazität deutlich steigen.

Besonders bemerkenswert ist jedoch die jüngste Bekanntgabe von bedingten Aufträgen im Gesamtwert von rund 45 Millionen australischen Dollar. Vier Flottenbetreiber aus Kalifornien haben Vereinbarungen über Fahrzeugumrüstungen, Batteriepakete und Batteriewechselstationen abgeschlossen. Damit steigt der nordamerikanische Auftragsbestand auf insgesamt 112 geplante Lkw-Umrüstungen in den USA und Kanada.

Viele dieser Kunden betreiben bereits heute elektrische Fahrzeugflotten rund um die Häfen von Los Angeles und Long Beach. Das deutet darauf hin, dass erfahrene Flottenbetreiber Retrofit-Lösungen zunehmend als sinnvolle Ergänzung zu neu produzierten Elektro-Lkw prüfen.

Eine ergänzende Lösung für den Wandel

Daimler Truck, Traton und Volvo werden zweifellos eine zentrale Rolle beim Übergang zu einem emissionsfreien Güterverkehr spielen. Mit ihren milliardenschweren Investitionen prägen sie einen der größten Transportmärkte der Welt und treiben die Entwicklung batterieelektrischer Lkw entscheidend voran.

Doch die Transformation dürfte kaum auf einer einzigen Technologie beruhen.

Weltweit sind weiterhin Millionen Diesel-Lkw im Einsatz. Vor diesem Hintergrund könnten Fahrzeugumrüstungen und Batteriewechselsysteme zu einer wichtigen Ergänzung beim Übergang zur Elektromobilität werden. Janus Electric positioniert sich dabei nicht als direkter Wettbewerber der großen Nutzfahrzeughersteller, sondern in einem eigenen Marktsegment - mit dem Ziel, bestehende Flotten zu elektrifizieren und Unternehmen den Weg zu einer emissionsärmeren Zukunft zu erleichtern.

Quellen

https://www.electrive.com/2026/07/29/acea-reports-strong-growth-for-electric-trucks-and-buses-in-the-eu/

https://www.resources.org/common-resources/why-are-electric-truck-prices-so-high/

https://news.exeter.ac.uk/faculty-of-environment-science-and-economy/electric-trucks-overtaking-diesel-on-lifetime-cost/

https://www.acea.auto/files/ACEA_preliminary_CO2_baseline_heavy-duty_vehicles.pdf

https://www.ttnews.com/articles/class-8-ev-trucks-price-rise

https://januselectric.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Janus Electric Limited oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Janus Electric" oder "Nebenwerte".

Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

Disclaimer/Risikohinweis Janus Electric Limited

Interessenkonflikte: Mit Janus Electric existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Janus Electric. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Janus Electric können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Janus Electric einsehen: https://januselectric.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Janus Electric vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Daimler Truck, Traton und Volvo investieren Milliarden - doch muss wirklich jeder Diesel-Lkw ersetzt werden? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000TRAT0N7,DE000DTR0CK8,SE0021628898,AU0000395626