Das ist ein schönes charttechnischer Signal: Die Aktie von Daimler Truck überwindet das Hoch von 2024 und bricht damit zugleich aus einer Dreiecksformation aus. Am 22. Juli hatte der Lkw-Bauer per Ad-hoc-Meldung seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erhöht. Könnte der jüngste Anstieg Auftakt zu weiteren Kurssteigerungen sein? Immer wieder hatte sich die Daimler Truck-Aktie in diesem Jahr mit der seit 2024 bestehenden (flachen) Abwärtstrendlinie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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