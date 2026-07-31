Janus Electric setzt nach gestärkter Bilanz und wachsendem Auftragsbestand auf Expansion in Nordamerika

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Der Spezialist für die Elektrifizierung von Schwerlastfahrzeugen sieht sich dank frischer Finanzierung und steigender Nachfrage aus den USA für die kommerzielle Skalierung gut positioniert - trotz weiterhin negativer operativer Cashflows.

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) startet mit einem deutlich erweiterten Auftragsbestand in Nordamerika, zusätzlichem Kapital und einem verstärkten Fokus auf die operative Umsetzung in das Geschäftsjahr 2027. Im Juni-Quartal nutzte das australische Unternehmen die Zeit, um seine Finanzierung neu aufzustellen, Produktionskapazitäten auszubauen und Altverbindlichkeiten zu bereinigen.

Der Anbieter von Elektrifizierungslösungen für schwere Nutzfahrzeuge veröffentlichte seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 gemeinsam mit dem Appendix-4C-Cashflow-Bericht. Das Unternehmen bezeichnete den Zeitraum bis zum 30. Juni als Übergangsphase auf dem Weg von der Technologieentwicklung hin zur kommerziellen Skalierung seiner Umrüstungsplattform für Elektro-Lkw in Australien, den USA und Kanada.

Die Kundeneinnahmen beliefen sich im Quartal auf 734.000 australische Dollar, während der Netto-Mittelabfluss aus dem operativen Geschäft 3,0 Mio. A$ betrug. Nach Angaben des Unternehmens wurde dieser Wert durch mehrere Einmaleffekte belastet, darunter Zahlungen in Höhe von 927.000 A$ zur Begleichung historischer Verpflichtungen sowie 255.000 A$ an das australische Finanzamt im Rahmen eines vereinbarten Rückzahlungsplans für frühere Steuerverbindlichkeiten. Ohne diese Sonderzahlungen hätte sich der operative Mittelabfluss auf rund 1,82 Mio. A$ belaufen.

Ein Vergleich mit dem Vorquartal fällt zudem schwer, da Janus damals von einer Forschungs- und Entwicklungssteuererstattung in Höhe von 1,41 Mio. A$ profitierte.

Parallel zur Bereinigung der Bilanz stärkte das Unternehmen seine Kapitalbasis. Eine im Mai abgeschlossene Kapitalerhöhung über 4,5 Mio. A$ wurde nach Quartalsende im Juli durch eine weitere Platzierung über 7,68 Mio. A$ ergänzt. Insgesamt flossen dem Unternehmen damit rund 12 Mio. A$ frisches Kapital zu, das vor allem den Ausbau der Produktion und die Abarbeitung des wachsenden Auftragsbestands finanzieren soll.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber bleibt der nordamerikanische Markt. Nach Quartalsende wuchs der Auftragsbestand dort auf insgesamt 112 Lkw-Umrüstungen. Darin enthalten sind bedingte Bestellungen im Wert von rund 55 Mio. A$ für 83 Fahrzeugumrüstungen in den Vereinigten Staaten.

Diese Entwicklung ist Teil der im April vorgestellten Drei-Horizonte-Wachstumsstrategie, mit der Janus den Einsatz seiner Fahrzeuge beschleunigen, Lade- und Batteriewechselinfrastruktur ausbauen sowie die Produktionskapazitäten erhöhen will. Das Unternehmen hält weiterhin an seinem Ziel fest, bis Ende Dezember 2026 zwischen 50 und 75 elektrische Lkw auf die Straße zu bringen.

Auch in Australien treibt Janus den Ausbau seines Servicenetzes voran. Im Berichtsquartal eröffnete das Unternehmen gemeinsam mit Archer Heavy Equipment sein erstes von einem Händler betriebenes Umrüstungszentrum in Südaustralien. Dort sollen im ersten Betriebsjahr rund 50 Lkw elektrifiziert werden. Gespräche mit potenziellen Partnern in Victoria, Queensland und Westaustralien laufen ebenfalls, um ein landesweites Netzwerk aufzubauen, ohne selbst umfangreich in neue Standorte investieren zu müssen.

Parallel sammelte Janus weitere Betriebsdaten an seiner Charge-&-Change-Station im Logistikzentrum Moorebank bei Sydney. Im Mai wurden dort 82 Batteriewechsel durchgeführt und 28,4 Megawattstunden Strom für fünf Lkw von drei Kunden bereitgestellt. Nach Unternehmensangaben konnten dadurch rund 8.620 Liter Dieselkraftstoff ersetzt werden. Die Anlage dient als Referenzmodell für den geplanten Ausbau weiterer Batteriewechselstationen entlang wichtiger Transportkorridore.

Auch die internationale Infrastrukturentwicklung machte Fortschritte. In Carson im US-Bundesstaat Kalifornien wurden Bau- und Genehmigungsarbeiten für eine neue Charge-&-Change-Station auf dem Gelände von Ability fortgesetzt. Gleichzeitig entwickelte Janus gemeinsam mit Greenlane Ladeinfrastruktur am Logistikstandort Colton weiter. Darüber hinaus unterzeichnete das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit Energy One Solutions International zur Entwicklung eines Netzes aus Batteriewechsel- und Ladeinfrastruktur mit Anbindung an ein Advanced Virtual Power Plant (AVPP). Die erste Projektphase konzentriert sich auf die Hafenregionen von Los Angeles und Long Beach.

Zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase verstärkte Janus zudem sein Management. Simon Fitzgerald, zuvor bei Custom Denning tätig, übernahm die Leitung von Produktion und Engineering. Brooke Ditzler, die zuvor für Amazon arbeitete, wurde zur Chief Operating Officer ernannt. Darüber hinaus ergänzte das Unternehmen seinen Vorstand um erfahrene Berater aus den Bereichen Transport, Infrastruktur und Unternehmensführung. Der bisherige COO Lex Forsyth wechselte in eine Rolle mit Schwerpunkt Geschäftsentwicklung für Australien und Nordamerika.

Trotz der operativen Fortschritte dürfte die Liquiditätsentwicklung ein zentrales Thema für Investoren bleiben. Zum Quartalsende verfügte Janus über liquide Mittel von 2,03 Mio. A$. Der Appendix-4C-Bericht weist auf Basis des gemeldeten operativen Mittelabflusses eine rechnerische Finanzierungsreichweite von rund 0,7 Quartalen aus. Das Management betont jedoch, dass dieser Wert die künftige Entwicklung nicht widerspiegele, da das Quartal von Einmaleffekten sowie Lageraufbau zur Vorbereitung der erwarteten Aufträge geprägt gewesen sei. Mit zunehmenden Auslieferungen rechnet das Unternehmen mit steigenden Kundeneinnahmen und einem sinkenden operativen Mittelabfluss. Zusätzliche Liquidität brachte zudem die nach Quartalsende abgeschlossene Kapitalerhöhung.

Für die kommenden Monate will sich Janus auf den Ausbau der Produktion, die Umwandlung weiterer Kundenanfragen in verbindliche Aufträge sowie die ersten Auslieferungen in Nordamerika konzentrieren, die ab dem vierten Quartal des Kalenderjahres 2026 erwartet werden. Gleichzeitig sollen die nächste Generation der Electrovaya-Batterieplattform eingeführt und die zweite Produktgeneration um eine Plug-in-Ladefunktion erweitert werden. Ob es gelingt, den wachsenden Auftragsbestand in nachhaltige Umsätze und eine verbesserte operative Finanzlage umzuwandeln, dürfte für die weitere Unternehmensentwicklung entscheidend sein.

Quellen

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03115819-2A1686625&v=undefined

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Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

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