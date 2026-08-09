650.000 Kilometer, 3.600 Batteriewechsel: Ist das die Antwort auf das Ladeproblem der E-Lkw?

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Europas Schwerlastverkehr steht vor einer gewaltigen Transformation. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8), Volvo und Traton entwickeln batterieelektrische Lkw, während Energiekonzerne wie E.ON und Ladeanbieter wie Fastned (ISIN: NL0013654809) Milliarden in die notwendige Infrastruktur investieren.

Doch für Speditionen entscheidet am Ende nicht allein die Reichweite eines Elektro-Lkw über dessen Wirtschaftlichkeit. Entscheidend ist auch eine wesentlich praktischere Frage: Wie lange steht das Fahrzeug, wenn die Batterie leer ist?

Genau hier setzt das australische Technologieunternehmen Janus Electric (ISIN: AU0000395626) an. Statt ausschließlich auf immer schnellere Ladestationen zu setzen, kombiniert Janus die Umrüstung bestehender Diesel-Lkw auf Elektroantrieb mit austauschbaren Batterien.

Die bisherigen Betriebsdaten sind bemerkenswert: 26 umgerüstete Lkw haben in Australien bereits mehr als 650.000 Kilometer im kommerziellen Einsatz zurückgelegt. Gleichzeitig wurden an elf sogenannten Charge-&-Change-Stationen mehr als 3.600 Batteriewechsel durchgeführt.

Europa braucht Zehntausende neue Lkw-Ladepunkte

Die Dimension der Herausforderung wird beim Blick auf die europäische Ladeinfrastruktur deutlich.

Nach Angaben von Daimler Truck benötigt Europa bis 2030 rund 35.000 Schnellladepunkte mit mindestens 800 kW Leistung, um die CO2-Reduktionsziele der EU zu erreichen. Als Daimler 2025 seine TruckCharge-Pläne vorstellte, existierten europaweit jedoch weniger als 1.000 Ladepunkte speziell für schwere Nutzfahrzeuge.

Daimler Truck will deshalb bis 2030 ein halböffentliches Netzwerk mit mehr als 3.000 Schnellladepunkten aufbauen.

Auch die Industrie investiert gemeinsam. Daimler Truck, Traton und Volvo haben 500 Millionen Euro für Milence bereitgestellt, ihr europäisches Joint Venture für Lkw-Ladeinfrastruktur. Das ursprüngliche Ziel: mindestens 1.700 Hochleistungsladepunkte entlang wichtiger Autobahnen und an Logistikzentren.

E.ON arbeitet unterdessen mit Tank & Rast am Ausbau der Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Lkw in Deutschland.

Fastned zeigt das Wachstumspotenzial

Wie schnell der europäische Lademarkt wächst, zeigt Fastned. Das Unternehmen betrieb Ende 2025 bereits 406 Schnellladestationen in neun Ländern, gegenüber 346 ein Jahr zuvor.

Der ladebezogene Umsatz erreichte 122,4 Millionen Euro - doppelt so viel wie zwei Jahre zuvor. Gleichzeitig wuchs die Entwicklungspipeline auf 663 Standorte.

Doch schwere Nutzfahrzeuge stellen andere Anforderungen als Pkw. Flottenbetreiber benötigen eine hohe Fahrzeugauslastung und möglichst geringe Standzeiten. Große Lkw-Batterien verlangen zudem leistungsfähige Netzanschlüsse und entsprechende Ladeinfrastruktur.

Janus setzt auf Wechseln statt Warten

Janus verfolgt deshalb einen anderen Ansatz. Eine entladene Batterie wird gegen eine geladene Einheit ausgetauscht. Während die entfernte Batterie geladen wird, kann der Lkw wieder auf die Straße.

Besonders interessant wird die Entwicklung inzwischen in Nordamerika.

Janus verfügt über einen Auftragsbestand von 112 Lkw-Umrüstungen in den USA und Kanada, darunter Vereinbarungen mit kalifornischen Flottenbetreibern. Mehrere Kunden sind bereits im Umfeld der Häfen von Los Angeles und Long Beach aktiv - einem Markt, in dem hohe Fahrzeugauslastung besonders wichtig ist.

Auch Analysten beobachten die Entwicklung. In einem am 29. Juli veröffentlichten Research-Bericht bezeichnete Glen Wellham von Trim Capital die jüngsten Fortschritte als "transformativ".

Trim Capital prognostiziert einen Umsatzanstieg von 3,7 Millionen AUD im Geschäftsjahr 2026 auf 50,3 Millionen AUD 2027 und 244,5 Millionen AUD 2028. Auf Basis eines DCF-Modells ermittelt Wellham einen Wert von 1,10 AUD je Aktie, gegenüber 0,265 AUD zum Zeitpunkt des Berichts.

Allerdings wurde die Studie von Janus Electric in Auftrag gegeben. Der Analyst verweist zudem ausdrücklich auf Ausführungsrisiken, die Herausforderung der Produktionsskalierung und den Wettbewerb durch etablierte Hersteller und andere Batteriewechseltechnologien.

Laden oder wechseln?

Für Janus dürfte genau diese Skalierung nun zum entscheidenden Test werden. 112 bestellte Umrüstungen müssen in Produktion, Auslieferungen und schließlich Umsätze übersetzt werden.

Gleichzeitig muss Batteriewechsel konventionelles Laden keineswegs ersetzen. Europas Schwerlastverkehr umfasst Fernverkehr, Häfen, Minen, Logistikzentren und planbare Hub-to-Hub-Routen. Unterschiedliche Anwendungen könnten unterschiedliche Lösungen benötigen.

Daimler, E.ON, Fastned und andere investieren Milliarden in immer leistungsfähigere Ladeinfrastruktur. Janus stellt dagegen eine überraschend einfache Frage:

Wenn jede Stunde Stillstand Geld kostet - warum den Lkw laden, wenn man stattdessen die Batterie wechseln kann?

Quellen

https://www.electrive.com/2026/07/29/acea-reports-strong-growth-for-electric-trucks-and-buses-in-the-eu/

https://www.resources.org/common-resources/why-are-electric-truck-prices-so-high/

https://news.exeter.ac.uk/faculty-of-environment-science-and-economy/electric-trucks-overtaking-diesel-on-lifetime-cost/

https://www.acea.auto/files/ACEA_preliminary_CO2_baseline_heavy-duty_vehicles.pdf

https://www.ttnews.com/articles/class-8-ev-trucks-price-rise

https://januselectric.com/

https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/daimler-truck-the-traton-group-and-the-volvo-group-kick-off-european-charging-infrastructure-joint-venture-51986467?utm_source=chatgpt.com

https://www.fastnedcharging.com/hq/en/fastned-reports-over-100-million-in-annual-charging-revenue-for-the-first-time-doubling-revenue-in-two-years?utm_source=chatgpt.com

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Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

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