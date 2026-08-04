Elektro-Lkw ohne Austausch der gesamten Flotte? Neuer Analystenbericht sieht Rückenwind für Janus Electric

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Europas Transportbranche steht vor einer der größten Veränderungen seit Jahrzehnten. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8), Traton (ISIN: DE000TRAT0N7) und Volvo (ISIN: SE0021628898) investieren Milliarden Euro in batterieelektrische Nutzfahrzeuge, während strengere CO2-Vorgaben den Übergang zu emissionsfreien Transportlösungen beschleunigen. Doch neben dem Wettlauf um neue Elektro-Lkw rückt ein weiterer Markt zunehmend in den Fokus: die Umrüstung bestehender Diesel-Lkw anstelle eines vollständigen Fahrzeugaustauschs.

Genau dieses Thema steht im Mittelpunkt eines neuen Research-Berichts von Glen Wellham, Senior Analyst bei Trim Capital. Darin argumentiert er, dass das australische Unternehmen Janus Electric (ISIN: AU0000151XXX) nach einer Reihe wichtiger kommerzieller Erfolge in Nordamerika in eine "transformative" Phase eingetreten sei. In seinem am 29. Juli 2026 veröffentlichten Bericht North America business accelerates kommt Wellham zu dem Schluss, dass die jüngsten Vertragsabschlüsse und eine erfolgreiche Kapitalerhöhung die Perspektiven des Unternehmens deutlich verbessert haben.

Ein Wendepunkt für das Unternehmen

Laut dem Bericht von Trim Capital hat Janus Aufträge über insgesamt 112 Lkw-Umrüstsätze in den USA und Kanada erhalten und damit die bisherigen Verkaufserwartungen übertroffen. Der Analyst weist darauf hin, dass das Unternehmen nach der jüngsten Kapitalerhöhung über 7,68 Mio. AUD nun solide finanziert sei und damit sowohl den bestehenden Auftragsbestand abarbeiten als auch den weiteren Ausbau der Vertriebspipeline finanzieren könne.

Besonders interessant sei zudem die Zusammensetzung der neuen Aufträge. Die jüngsten Verträge enthalten anteilig weniger Batteriesysteme als bislang angenommen. Da Batterien in der Regel geringere Margen erzielen als die Umrüstsätze selbst, verbessert sich nach Einschätzung des Analysten die Profitabilität. Entsprechend hebt Trim Capital die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2027 an, obwohl das Kursziel von 1,39 AUD auf 1,10 AUD je Aktie reduziert wurde. Hintergrund dafür ist vor allem die Verwässerung infolge der Kapitalerhöhung und nicht eine schwächere operative Entwicklung.

Ein anderer Ansatz zur Elektrifizierung

Während die großen Nutzfahrzeughersteller vollständig neue Elektro-Lkw entwickeln und produzieren, verfolgt Janus Electric einen anderen Ansatz: Bestehende Diesel-Lkw werden auf Elektroantrieb umgerüstet und anschließend mit dem firmeneigenen Batteriewechselsystem kombiniert.

Damit adressiert das Unternehmen eine der größten Herausforderungen vieler Transportunternehmen. Hersteller wie Daimler Truck, Traton und Volvo bauen ihre Elektro-Lkw-Portfolios kontinuierlich aus. Der vollständige Austausch einer Fahrzeugflotte erfordert jedoch erhebliche Investitionen. Die Nachrüstung vorhandener Fahrzeuge könnte Flottenbetreibern eine wirtschaftlich attraktive Alternative bieten, um Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Lebensdauer bestehender Fahrzeuge zu verlängern.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist das Batteriewechselsystem. Anstatt schwere Nutzfahrzeuge über längere Zeit aufladen zu müssen, können leere Batteriepacks innerhalb kurzer Zeit gegen vollständig geladene Einheiten ausgetauscht werden. Dadurch lassen sich Standzeiten reduzieren - ein entscheidender Faktor im gewerblichen Güterverkehr.

Wachstumsziele weiterhin im Plan

Nach Einschätzung von Trim Capital macht Janus gute Fortschritte bei der Umsetzung der bereits Anfang des Jahres kommunizierten operativen Ziele.

Wellham verweist auf das Managementziel, bis Ende 2026 zwischen 50 und 75 umgerüstete Lkw auf die Straße zu bringen, eine Vertriebspipeline von mehr als 500 Umrüstsätzen aufzubauen und die Produktionskapazität bis Jahresende auf 50 Umrüstsätze pro Monat zu erhöhen. Darüber hinaus hebt der Bericht hervor, dass Janus inzwischen in Australien, den USA und Kanada aktiv ist und damit von mehreren Wachstumsmärkten profitieren könnte, während die kommerzielle Einführung der Technologie an Dynamik gewinnt.

Nach Einschätzung des Analysten stärken die jüngsten Vertragsabschlüsse das Vertrauen, dass diese Meilensteine erreichbar bleiben.

Warum Nordamerika eine Schlüsselrolle spielt

Besonderes Augenmerk legt der Bericht auf die Fortschritte des Unternehmens in Kalifornien. Dort haben inzwischen fünf Flottenbetreiber Vereinbarungen über insgesamt 87 Lkw-Umrüstungen unterzeichnet. Das kombinierte Vertragsvolumen beläuft sich auf rund 58 Mio. AUD.

Hinzu kommt eine Partnerschaft in Kanada, die zunächst 25 Lkw-Umrüstungen sowie Batterien und Ladeinfrastruktur im Rahmen einer schrittweisen Einführung umfasst.

Wellham betont, dass jede erfolgreiche Implementierung die Glaubwürdigkeit von Janus gegenüber weiteren Flottenbetreibern erhöhen könne. Die geplanten Auslieferungen an Kunden in Kalifornien und Kanada noch im Laufe dieses Jahres könnten zusätzliche Folgeaufträge auslösen, sobald die Technologie ihre Leistungsfähigkeit im kommerziellen Einsatz unter Beweis stellt.

Chancen - aber auch Risiken

Der Research-Bericht verfolgt insgesamt einen ausgewogenen Ansatz bei der Bewertung des Unternehmens.

Zu den wichtigsten Stärken zählen nach Ansicht des Analysten eine bereits im Praxiseinsatz bewährte Technologie, ein Händlernetzwerk zur Unterstützung der internationalen Expansion sowie die Möglichkeit, wiederkehrende Umsätze über Batterien, Ladeinfrastruktur und Flottenmanagement-Software zu erzielen.

Gleichzeitig verweist Wellham auf wesentliche Risiken. Dazu gehören die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie, der Ausbau der Produktionskapazitäten, ein möglicher zukünftiger Kapitalbedarf sowie der zunehmende Wettbewerb durch etablierte Nutzfahrzeughersteller und andere Anbieter von Batteriewechselsystemen.

Diese ausgewogene Einschätzung spiegelt die aktuelle Entwicklungsphase des Unternehmens wider. Die Technologie hat die Demonstrationsphase hinter sich gelassen. Nun wird entscheidend sein, größere kommerzielle Aufträge erfolgreich umzusetzen und gleichzeitig die Produktionskapazitäten weiter auszubauen.

Während Europas Nutzfahrzeughersteller Milliarden in neue Elektro-Lkw investieren, gewinnen Nachrüstlösungen zunehmend an Bedeutung innerhalb der Diskussion um die Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs. Ob sich Umrüstungen langfristig als bedeutende Ergänzung zum Verkauf neuer Elektro-Lkw etablieren werden, bleibt abzuwarten. Der aktuelle Bericht von Trim Capital deutet jedoch darauf hin, dass sich Janus Electric zunehmend von einer Technologiegeschichte zu einem Unternehmen entwickelt, das den Schwerpunkt auf die kommerzielle Umsetzung legt.

Quellen

Trim Capital Research report "North American business accelerates" 29.07.2026 https://januselectric.com/

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Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

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