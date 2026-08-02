Die nächste Herausforderung im Güterverkehr ist nicht der Transport von Waren - sondern die Reduzierung von Lkw-Emissionen

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Über Jahrzehnte verfolgte die Transport- und Logistikbranche vor allem ein Ziel: mehr Güter effizienter und kostengünstiger zu bewegen. Heute rückt jedoch eine zweite Herausforderung immer stärker in den Mittelpunkt.

Die Reduzierung von CO2-Emissionen.

Schwere Nutzfahrzeuge machen zwar nur einen kleinen Teil aller Fahrzeuge auf den Straßen aus, verursachen jedoch einen überproportional hohen Anteil der Emissionen im Straßengüterverkehr. Regierungen in Europa und Nordamerika verschärfen deshalb ihre Klimavorgaben kontinuierlich und zwingen sowohl Lkw-Hersteller als auch Flottenbetreiber dazu, die Zukunft des Güterverkehrs neu zu denken.

Die Richtung ist dabei klar. Die Frage lautet längst nicht mehr, ob der Güterverkehr emissionsärmer wird, sondern wie dieser Wandel wirtschaftlich umgesetzt werden kann, ohne die Kosten massiv zu erhöhen.

Der Druck zur Dekarbonisierung nimmt zu

Regulatorische Vorgaben entwickeln sich zunehmend zu einem der wichtigsten Treiber des Wandels im Markt für Nutzfahrzeuge.

In Europa gelten in den kommenden Jahren immer strengere CO2-Reduktionsziele für schwere Nutzfahrzeuge. Der europäische Branchenverband ACEA weist darauf hin, dass diese Vorschriften die Entwicklung neuer Lkw-Generationen grundlegend verändern und erhebliche Investitionen in emissionsfreie Technologien erforderlich machen werden. Für Hersteller ist die Senkung der Flottenemissionen längst nicht mehr nur eine geschäftliche Chance - sie wird zunehmend zu einer regulatorischen Notwendigkeit.

Ein ähnlicher Trend zeichnet sich auch in Nordamerika ab.

Bundes- und Landesregierungen fördern die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugflotten durch strengere Emissionsvorgaben und finanzielle Anreize, während viele der weltweit größten Logistikunternehmen eigene Nachhaltigkeitsziele eingeführt haben.

Zusammen sorgen diese Entwicklungen für einen der tiefgreifendsten Strukturwandel, den die Transportbranche seit Jahrzehnten erlebt hat.

Die Hersteller reagieren

Die weltweit führenden Lkw-Hersteller investieren bereits Milliardenbeträge.

Unternehmen wie Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8), Volvo (ISIN: SE0021628898) und andere erweitern kontinuierlich ihr Angebot an batterieelektrischen Lastwagen und bereiten sich auf eine emissionsärmere Zukunft vor.

Daimler Truck meldete kürzlich, dass der Absatz seiner batterieelektrischen Fahrzeuge im zweiten Quartal 2026 um 21% gestiegen ist. Dies unterstreicht das wachsende Interesse der Kunden - selbst in einem insgesamt herausfordernden Marktumfeld.

Doch die steigende Nachfrage offenbart zugleich ein weiteres Problem.

Saubere Lkw zu entwickeln ist die eine Herausforderung. Sie wirtschaftlich attraktiv zu machen, eine ganz andere.

Die Wirtschaftlichkeit bleibt eine Hürde

Lange galt die Annahme, dass sinkende Batteriekosten schwere Elektro-Lkw irgendwann wirtschaftlich mit Diesel-Fahrzeugen gleichziehen lassen würden.

Bislang ist das jedoch nicht eingetreten.

Nach Angaben des International Council on Clean Transportation (ICCT) liegt der mittlere Kaufpreis eines neuen batterieelektrischen Class-8-Lkw in den USA derzeit bei rund 411.200 US-Dollar. Ein vergleichbarer Diesel-Lkw kostet dagegen durchschnittlich etwa 172.500 US-Dollar.

Untersuchungen der unabhängigen Denkfabrik Resources for the Future zeigen, dass die Gründe weit über die Batteriekosten hinausgehen. Schwere Nutzfahrzeuge benötigen außergewöhnlich große Batteriesysteme. Gleichzeitig investieren Hersteller weiterhin massiv in neue Produktionskapazitäten, während vergleichsweise geringe Stückzahlen dazu führen, dass Entwicklungs- und Fertigungskosten auf relativ wenige Fahrzeuge verteilt werden müssen.

Für Flottenbetreiber ergibt sich daraus eine einfache Realität:

Die Reduzierung von Emissionen wird immer wichtiger.

Der vollständige Austausch einer bestehenden Flotte gegen neue Elektro-Lkw bleibt jedoch äußerst kostenintensiv.

Neue Wege jenseits des Verkaufs neuer Lkw

Diese Kostenproblematik veranlasst die Branche zunehmend dazu, alternative Lösungen zur Emissionsreduzierung zu prüfen.

Anstatt bestehende Diesel-Lkw vollständig durch neue batterieelektrische Fahrzeuge zu ersetzen, untersuchen einige Unternehmen, ob sich vorhandene Fahrzeuge umrüsten lassen.

Genau diesen Ansatz verfolgt das australische Unternehmen Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626). Statt komplette Elektro-Lkw zu produzieren, rüstet Janus bestehende schwere Diesel-Lkw mithilfe einer eigenen Umrüstungstechnologie und eines modularen, austauschbaren Batteriesystems auf batterieelektrischen Antrieb um. Ergänzend hat das Unternehmen eine Infrastruktur für Batteriewechselstationen entwickelt, die Fahrzeugstillstände gegenüber herkömmlichen Ladevorgängen deutlich reduzieren soll.

Für Transportunternehmen liegt der Vorteil nicht allein in der Elektrifizierung.

Vielmehr eröffnet sich die Möglichkeit, Emissionen zu senken und gleichzeitig die deutlich höheren Investitionskosten für den Kauf vollständig neuer Fahrzeuge möglicherweise zu vermeiden. Nach Angaben des Unternehmens soll die integrierte Plattform Flottenbetreibern den Übergang zu emissionsärmeren Transportlösungen erleichtern und gleichzeitig die wirtschaftliche Nutzungsdauer bestehender Fahrzeuge verlängern.

Erste kommerzielle Erfolge

Obwohl sich Janus noch in einer frühen Unternehmensphase befindet, meldete das Unternehmen zuletzt ermutigende Fortschritte in Nordamerika.

Im Juli gab Janus bekannt, dass sich das vertraglich gesicherte US-Auftragsbuch innerhalb nur einer Woche von vier auf 87 beauftragte Lkw-Umrüstungen bei insgesamt fünf Flottenbetreibern erhöht hat.

Zusammen mit einem zuvor bekannt gegebenen kanadischen Vertrag über weitere 25 Fahrzeugumrüstungen verfügt Janus inzwischen über 112 vertraglich gesicherte Lkw-Konvertierungen in Nordamerika. Die US-Aufträge entsprechen laut Unternehmen einem Bruttoauftragswert von rund 58 Millionen australischen Dollar.

Bemerkenswert ist dabei, dass die Aufträge von mehreren unterschiedlichen Flottenbetreibern stammen. Neben Folgeaufträgen von Ability Tri-Modal kamen neue Vereinbarungen mit Golden State Express, WEHACO, Tradelink Transport und King Fio Trucking hinzu. Gerade Wiederholungsaufträge können darauf hindeuten, dass Kunden im praktischen Einsatz einen wirtschaftlichen Nutzen in dem Umrüstungsmodell sehen.

Auch staatliche Förderprogramme könnten die Wirtschaftlichkeit weiter verbessern. Nach Angaben von Janus können qualifizierte Flottenbetreiber in Kalifornien Förderungen von rund 166.000 US-Dollar pro Lkw erhalten. Grundlage hierfür sind Programme wie das Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project (HVIP) sowie Fördermaßnahmen des Port of Los Angeles.

Ein Markt mit langfristigem Potenzial

Die Investitionschance reicht dabei weit über ein einzelnes Unternehmen hinaus.

Regierungen verlangen niedrigere Emissionen im Transportsektor. Fahrzeughersteller investieren Milliarden in emissionsfreie Nutzfahrzeuge. Gleichzeitig suchen Flottenbetreiber nach wirtschaftlich tragfähigen Möglichkeiten, ihre Fahrzeuge zu dekarbonisieren.

Die zentrale Herausforderung besteht darin, Umweltziele mit wirtschaftlicher Realität in Einklang zu bringen.

Einige Betreiber werden weiterhin neue batterieelektrische Lkw kaufen, wenn die Kosten im Laufe der Zeit sinken. Andere könnten auf alternative Technologien wie Wasserstoff oder erneuerbare Kraftstoffe setzen. Auch Nachrüstlösungen könnten künftig eine wichtige Rolle spielen - insbesondere für Unternehmen, die ihre Emissionen reduzieren möchten, ohne funktionstüchtige Fahrzeuge vorzeitig ersetzen zu müssen.

Janus Electric befindet sich weiterhin in einer frühen Unternehmensphase. Der langfristige Erfolg wird maßgeblich davon abhängen, ob das Unternehmen seine Produktion erfolgreich ausbauen, die Skalierung umsetzen und weitere Kunden gewinnen kann.

Ein struktureller Trend scheint jedoch immer deutlicher erkennbar.

Die nächste große Herausforderung der Transportbranche besteht nicht mehr allein darin, Waren möglichst effizient zu transportieren. Entscheidend wird sein, die Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge auf eine Weise zu reduzieren, die für Flottenbetreiber auch wirtschaftlich tragfähig ist. Unternehmen, die hierfür praktikable Lösungen anbieten, könnten an einem der bedeutendsten langfristigen Transformationsprozesse im globalen Transportsektor teilhaben.

Quellen

https://www.electrive.com/2026/07/29/acea-reports-strong-growth-for-electric-trucks-and-buses-in-the-eu/

https://www.resources.org/common-resources/why-are-electric-truck-prices-so-high/

https://news.exeter.ac.uk/faculty-of-environment-science-and-economy/electric-trucks-overtaking-diesel-on-lifetime-cost/

https://www.acea.auto/files/ACEA_preliminary_CO2_baseline_heavy-duty_vehicles.pdf

https://www.ttnews.com/articles/class-8-ev-trucks-price-rise

https://januselectric.com/

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Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

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