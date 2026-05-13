Der niederländische Schnellladeanbieter Fastned gibt erneut eine Anleihe für Anleger in Belgien und den Niederlanden aus. Mit der angestrebten Millionensumme will das Unternehmen seine Expansion in Europa mitfinanzieren. Unternehmensanleihen haben bei Fastned bereits eine gewisse Tradition: Zuletzt konnte das Unternehmen im März damit 32,4 Millionen Euro aufnehmen. Im Jahr 2025 sammelte Fastned insgesamt über 110 Millionen Euro über drei Anleiherunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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