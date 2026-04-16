Der niederländische Schnellladeanbieter Fastned hat im ersten Quartal 2026 beim Ladeumsatz und bei der abgegebenen Energiemenge neue Höchstwerte erreicht. Fastned lieferte insgesamt 55,6 GWh erneuerbare Energie an E-Autofahrerinnen und -fahrer aus. Das sind laut dem Unternehmen 32 Prozent mehr als im ersten Quartal 2025. Der Ladeumsatz stieg auf 39,2 Millionen Euro und lag damit sogar 40 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Das heißt: Da ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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