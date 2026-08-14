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Ringmetall expandiert nach Südafrika und stärkt Geschäftsbereich Liner mit Mehrheitsbeteiligung an Bag-in-Box-Produzenten



14.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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Ringmetall expandiert nach Südafrika und stärkt Geschäftsbereich Liner mit Mehrheitsbeteiligung an Bag-in-Box-Produzenten Erste Beteiligung der Ringmetall Gruppe auf dem afrikanischen Kontinent

Übernahme von 75,1 Prozent der Anteile an der Tesseraux SA, in die das operative Geschäft der Vinbag (PTY) LTD eingebracht wird; Call-Option auf die verbleibenden 24,9 Prozent vereinbart

Tesseraux SA produziert Bag-in-Box-Systeme von 1,5 bis 25 Litern für flüssige Lebensmittel, vor allem für die Wein- und Saftindustrie sowie die Systemgastronomie

Beteiligung eröffnet zugleich Marktzugang für weitere Produkte der Ringmetall Gruppe in Südafrika München, 14.08.2026 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, gibt den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Tesseraux SA mit Sitz in Kapstadt, Südafrika, bekannt. Mit der Transaktion ist Ringmetall erstmals auf dem südafrikanischen Markt vertreten und stärkt zugleich den Geschäftsbereich Liner. Im Rahmen der Transaktion bringt die Vinbag (PTY) LTD ihr operatives Geschäft in die neu gegründete Gesellschaft Tesseraux SA ein. Ringmetall übernimmt im Wege einer Kapitalerhöhung 75,1 Prozent der Anteile an der neuen Gesellschaft. Für die verbleibenden 24,9 Prozent der Anteile wurde zugunsten der Ringmetall SE eine Call-Option vereinbart. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Tesseraux SA ist ein Produzent von Bag-in-Box-Systemen in Größen von 1,5 bis 25 Litern. Das Unternehmen beliefert insbesondere die Wein- und Saftindustrie sowie die Systemgastronomie und bietet darüber hinaus Verpackungslösungen für flüssige Lebensmittel wie Flüssig-Ei und Speiseöle, beispielsweise Olivenöl, an. Das Unternehmen beschäftigt 30 Mitarbeitende, die im Zuge der Transaktion übernommen werden, und erwirtschaftet einen Umsatz im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Strategisch erschließt sich Ringmetall mit der Beteiligung erstmals den südafrikanischen Markt. Neben dem Ausbau des Bag-in-Box-Geschäfts im Geschäftsbereich Liner soll die Tesseraux SA perspektivisch auch den Markteintritt weiterer Produkte der Ringmetall Gruppe in der Region ermöglichen, beispielsweise von 1.000-Liter-Linern. Synergiepotenziale ergeben sich darüber hinaus durch einen gemeinsamen Einkauf, die Steigerung der Fertigungstiefe sowie die Nutzung der Controlling- und IT-Services der Gruppe. "Südafrika ist für uns ein attraktiver Wachstumsmarkt mit einer starken Wein- und Lebensmittelindustrie, die zunehmend auf effiziente und nachhaltige Verpackungslösungen setzt", kommentiert Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. "Die Tesseraux SA führt das langjährig etablierte Geschäft der Vinbag fort. Dadurch werden wir unser Bag-in-Box-Geschäft in der Region ausbauen und mittelfristig weitere Produkte unserer Gruppe in den Markt einführen können. Die Beteiligung ist damit weit mehr als ein einzelner Zukauf, sie ist unser Zugang zu einem Kontinent mit erheblichem Entwicklungspotenzial." Die bisherige Vinbag-Geschäftsführung wird das neu gegründete Unternehmen weiterführen. Die Integration der erworbenen Geschäftseinheit in den Ringmetall-Konzern wird zeitnah erfolgen. In den ersten Monaten nach dem Erwerb wird dies durch Management-Kapazitäten aus der Ringmetall Gruppe sichergestellt. Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de . Kontakt: David Stakemeier Ringmetall SE Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0 E-Mail: ir@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer in der chemischen, pharmazeutischen sowie der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, Polen, der Türkei, den Niederlanden, Finnland sowie China, den USA und künftig auch Südafrika vertreten.



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