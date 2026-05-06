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Ringmetall SE forciert im 1. Quartal Wachstumsstrategie durch Akquisitionen in heterogenem Marktumfeld



06.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Ringmetall SE forciert im 1. Quartal Wachstumsstrategie durch Akquisitionen in heterogenem Marktumfeld Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 bei 46,1 Mio. EUR (Q1 2025: 48,5 Mio. EUR) maßgeblich durch Marktumfeld beeinflusst

Konzern-EBITDA beläuft sich auf 5,0 Mio. EUR (Q1 2025: 5,9 Mio. EUR)

Geschäftsbereich Liner zeigt robuste operative Entwicklung mit leichtem EBITDA-Zuwachs auf 2,4 Mio. EUR München, 6. Mai 2026 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter im Bereich der Industrieverpackungen, hat heute ihre Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Die Geschäftsentwicklung war in den ersten drei Monaten des Jahres von einer anhaltenden Nachfrageschwäche in Kernmärkten der chemisch-technischen Industrie geprägt, die zu einem marktbedingten Rückgang von Umsatz und operativen Ergebniskennzahlen führte. Konzernkennzahlen Q1 2026 Im Berichtszeitraum erwirtschaftete die Ringmetall Gruppe einen Konzernumsatz von 46,1 Mio. EUR, was einem Rückgang von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht (Q1 2025: 48,5 Mio. EUR). Trotz des rückläufigen Volumens konnte der Rohertrag mit 25,1 Mio. EUR (Q1 2025: 25,9 Mio. EUR) nahezu stabil gehalten werden. Die Bruttomarge auf die Gesamtleistung verbesserte sich infolgedessen auf 53,9 Prozent (Q1 2025: 52,9 Prozent). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich im ersten Quartal auf 5,0 Mio. EUR (Q1 2025: 5,9 Mio. EUR), was einem Rückgang von 15,3 Prozent entspricht. Die EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung betrug 10,8 Prozent (Q1 2025: 12,2 Prozent). Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich um 36,0 Prozent auf 2,2 Mio. EUR (Q1 2025: 3,4 Mio. EUR). Zusätzlich zum marktbedingten Rückgang wurde die Umsatzentwicklung durch Wechselkurseffekte beeinflusst. Auf Basis der Durchschnittskurse USD/EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal belief sich dieser negative Effekt auf 1,5 Mio. EUR im Umsatz sowie auf 0,2 Mio. EUR im EBITDA. Über alle Produktgruppen hinweg beobachtete die Gesellschaft zudem eine Verschiebung von Absatzvolumina aus dem ersten in das zweite Quartal, welche maßgeblich auf die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten zurückzuführen ist. Die wesentlichen Konzernkennzahlen im Überblick: In TEUR (sofern nicht anders angegeben) Q1 2026 Q1 2025 ? (abs.) ? (%) Umsatzerlöse 46.116 48.468 -2.352 -4,9% Gesamtleistung 46.533 48.932 -2.399 -4,9% Rohertrag 25.102 25.872 -770 -3,0% Bruttomarge (auf GL) 53,9% 52,9% EBITDA 5.037 5.946 -909 -15,3% EBITDA-Marge (auf GL) 10,8% 12,2% EBIT 2.203 3.440 -1.237 -36,0% EBIT-Marge (auf GL) 4,7% 7,0%

Geschäftsbereich Verschlusssysteme Im Geschäftsbereich Verschlusssysteme verringerten sich die Umsatzerlöse um 7,2 Prozent auf 27,4 Mio. EUR (Q1 2025: 29,5 Mio. EUR). Die Gesamtleistung sank um 8,2 Prozent auf 27,4 Mio. EUR. Das EBITDA des Geschäftsbereichs sank um 16,3 Prozent auf 4,4 Mio. EUR (Q1 2025: 5,2 Mio. EUR), was einer EBITDA-Marge auf die Gesamtleistung von 15,9 Prozent entspricht (Q1 2025: 17,5 Prozent). Geschäftsbereich Liner Der Geschäftsbereich Liner verzeichnete eine stabile Entwicklung. Die Umsatzerlöse lagen mit 18,8 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau (-1,1 Prozent). Die Gesamtleistung stieg leicht um 0,3 Prozent auf 19,1 Mio. EUR. Das EBITDA des Geschäftsbereichs konnte gegen den Markttrend um 2,4 Prozent auf 2,4 Mio. EUR gesteigert werden (Q1 2025: 2,3 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge auf die Gesamtleistung verbesserte sich leicht auf 12,5 Prozent (Q1 2025: 12,2 Prozent). Die Kennzahlen der Geschäftsbereiche im Überblick: In TEUR (sofern nicht anders angegeben) Q1 2026 Q1 2025 ? (abs.) ? (%) GB Verschlusssysteme Umsatzerlöse 27.352 29.488 -2.136 -7,2% Gesamtleistung 27.384 29.837 -2.453 -8,2% Rohertrag 13.489 14.753 -1.264 -8,6% Marge auf GL 49,3% 49,4% EBITDA 4.367 5.216 -849 -16,3% EBITDA-Marge auf GL 15,9% 17,5% GB Liner Umsatzerlöse 18.764 18.980 -216 -1,1% Gesamtleistung 19.149 19.095 54 +0,3% Rohertrag 11.613 11.119 494 +4,4% Marge auf GL 60,6% 58,2% EBITDA 2.391 2.336 55 +2,4% EBITDA-Marge auf GL 12,5% 12,2%

Vorstand setzt auf Kostenoptimierung und gezielte Akquisitionen

Christoph Petri, Co-CEO der Ringmetall SE, kommentiert die Ergebnisse wie folgt: "Das erste Quartal 2026 war von einer herausfordernden Nachfragesituation in der chemisch-technischen Industrie geprägt. Gleichwohl bietet das aktuelle Marktumfeld auch Möglichkeiten für unsere langfristige Wachstumsstrategie, wie die Akquisitionen von Makplast (Q1) und der Thermoforming-Sparte von New England Plastics (Q2) verdeutlichen. Wir werden angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen im weiteren Jahresverlauf flexibel auf Marktveränderungen reagieren und parallel dazu unsere Strategie des disziplinierten anorganischen Wachstums konsequent fortsetzen. Wir fokussieren uns auf die Optimierung unserer Kostenstrukturen und die Sicherung unserer Lieferfähigkeit, um bei einer Erholung der Nachfrage unmittelbar partizipieren zu können." Earnings Call Das Management der Ringmetall SE wird die Details zum Geschäftsverlauf des ersten Quartals 2026 in einem Earnings Call am 7. Mai 2026 um 11:00 Uhr (MESZ) auf der Plattform Airtime (www.appairtime.com) präsentieren. Institutionelle Investoren, Analysten und Pressevertreter können die Einladungslinks für die Teilnahme per E-Mail über die Investor Relations-Abteilung unter ir@ringmetall.de anfordern oder sich direkt über die Plattform anmelden. Kontakt:

Investor Relations

David Stakemeier

Ringmetall SE

Telefon: +49 89 4522098-24

Mobil: +49 151 70575184

E-Mail: ir@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien, der Türkei sowie China und den USA vertreten.



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