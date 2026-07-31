Myers Industries, Inc. (NYSE: MYE), ein führender Hersteller von "Products that Protect", gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich Scepter über die Scepter International Poland sp. z o.o. die Produktion von Munitionsbehältern für den militärischen Einsatz in Europa aufgenommen hat. Die Produktion begann Anfang dieses Jahres in einer privat geführten Auftragsfertigungsstätte in Polen, die von Scepter nach einem strengen Bewertungsverfahren ausgewählt wurde. Die ersten Auslieferungen an Kunden erfolgten im April 2026.

Scepter stellt ein stetig wachsendes Sortiment an firmeneigenen Munitionsbehältern her, die aus hochmodernen Kunststoffverbundwerkstoffen gefertigt werden. Die Munitionsbehälter, die bereits von militärischen Kunden in den NATO- und verbündeten Staaten im Einsatz sind, werden nun in Europa produziert, um der regionalen Nachfrage besser gerecht zu werden.

Die leichten, wiederverwendbaren Polymerverpackungen von Scepter ersetzen herkömmliche Behälter aus Holz und Metall. Dies führt zu einer verbesserten Handhabung durch die Soldaten, einem geringeren Transportgewicht und einem reduzierten logistischen Aufwand, einer höheren Kraftstoffeffizienz, niedrigeren Lebenszykluskosten sowie einer langlebigen, korrosionsbeständigen Alternative zu herkömmlichen Verpackungen.

"Der Produktionsstart in Europa läutet ein spannendes neues Kapitel für Scepter und Myers Industries ein", sagte Mike Miller, Business Vice President bei Scepter. "Da die Nachfrage nach den militärischen Verpackungslösungen von Scepter in Europa weiter zunimmt, bringt uns die regionale Produktion näher an unsere Kunden heran, verkürzt die Lieferzeiten und ermöglicht es uns, schneller auf deren Bedürfnisse einzugehen."

"Diese Investition spiegelt unseren disziplinierten Ansatz bei der Erschließung langfristiger Wachstumschancen wider", fügte Aaron Schapper, President und CEO von Myers Industries, hinzu. "Die Ausweitung der Produktionspräsenz von Scepter auf Europa stärkt unsere Plattform für militärische Verpackungslösungen und unterstützt das weitere Wachstum unseres Verteidigungsgeschäfts."

Über Scepter

Scepter, ein Unternehmen der Myers Industries-Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Polymerlösungen für die Militärlogistik und ein bewährter Hersteller sicherer Lagerbehälter für Kraftstoff, Wasser und Munition. Auf die robusten, langlebigen und ergonomischen Konstruktionen des Unternehmens wird im Kampfeinsatz und überall dort vertraut, wo eine zuverlässige Lagerung unerlässlich ist. Besuchen Sie www.scepter.com, um mehr zu erfahren.

Über Myers Industries

Myers Industries Inc. mit Sitz in Akron, Ohio, ist ein führender Hersteller nachhaltiger Kunststoff- und Metallprodukte unter dem Motto "Products that Protect" für die Endmärkte Konsumgüter, Fahrzeugbau, Lebensmittel und Getränke, Industrie sowie Infrastruktur. Myers Industries blickt auf eine lange Geschichte zurück, die auf starken Marken und innovativen Produkten basiert. Durch jahrelange kontinuierliche Produktentwicklung und strategische Übernahmen hat sich das Unternehmen als führender, breit aufgestellter Industriekonzern etabliert, der seinen Kunden wichtige Lösungen mit außergewöhnlichem Mehrwert bietet. Besuchen Sie myersindustries.com, um mehr zu erfahren.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen umfassen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995, darunter Informationen über die finanziellen Aussichten des Unternehmens, zukünftige Pläne, Ziele, Geschäftsaussichten und die erwartete finanzielle Entwicklung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "glauben", "voraussehen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen" oder Abwandlungen dieser Begriffe sowie an ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen weder historische Tatsachen noch Zusicherungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung dar. Vielmehr basieren sie ausschließlich auf den aktuellen Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaftslage sowie anderer zukünftiger Rahmenbedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, sind diese Aussagen naturgemäß mit einer Vielzahl von Unsicherheiten, Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen verbunden, die schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die tatsächlichen Maßnahmen, Ergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens können erheblich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wird.

Zu den spezifischen Faktoren, die solche Abweichungen in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit, Finanzlage, Ertragslage und/oder Liquidität verursachen könnten, zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Rohstoffen, steigende Rohstoffkosten oder sonstige Produktionskosten; Risiken im Zusammenhang mit unseren strategischen Wachstumsinitiativen oder das Ausbleiben der erwarteten Vorteile solcher Initiativen; unerwartete Einbrüche in den Geschäftsbeziehungen zu Kunden oder bei deren Abnahmen; Wettbewerbsdruck auf Umsatz und Preisgestaltung; Veränderungen auf den Märkten der Geschäftsbereiche des Unternehmens; Veränderungen bei Trends und Nachfragen auf den Märkten, auf denen das Unternehmen tätig ist; Betriebsprobleme in unseren Produktionsstätten oder unerwartete Ausfälle in diesen Anlagen; die künftige wirtschaftliche und finanzielle Lage in den Vereinigten Staaten und weltweit, einschließlich der Auswirkungen der Zollpolitik der USA und anderer Länder; die Unfähigkeit des Unternehmens, künftigen Kapitalbedarf zu decken; Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten und behördliche Maßnahmen gegen das Unternehmen; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die das Unternehmen betreffen; unvorhergesehene Ereignisse, einschließlich Naturkatastrophen, ungewöhnlicher oder schwerer Wetterereignisse und -muster, Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, geopolitischer Krisen und anderer katastrophaler Ereignisse; unsere Fähigkeit, die angekündigte geplante Veräußerung des Geschäftsbereichs "Myers Tire Supply" erfolgreich durchzuführen; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben werden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter Punkt 1A, "Risikofaktoren", im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr offengelegt sind. Angesichts dieser Faktoren sowie weiterer Variablen, die sich auf unsere Geschäftsergebnisse auswirken können, sollten sich die Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, nicht davon ausgehen, dass die finanzielle Entwicklung in der Vergangenheit ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung ist, und auch keine historischen Trends heranziehen, um Ergebnisse oder Trends in zukünftigen Zeiträumen vorherzusagen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht ab, die zukunftsgerichteten Aussagen sowie die damit verbundenen Schätzungen und Annahmen zu aktualisieren.

M-INV

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260730079265/de/

Contacts:

Claudia Kaeberlein

Communications and PR Manager Myers Industries

330-861-9437 (mobile) ckaeberlein@myersind.com