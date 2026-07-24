Zug - Das Portfolio der Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments ist stark in das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per 30. Juni) gestartet. Dabei hat das Unternehmen von einer wiedererstarkten M&A- und IPO-Dynamik im Biotechnologiesektor profitiert. Am Freitag bestätigte die Gesellschaft frühere Angaben, wonach sie im ersten Jahresviertel einen Gewinn von 238 Millionen Franken erwirtschaftete. Im Vorjahr hatte die auf den Gesundheitssektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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