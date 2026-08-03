Mitteilung der ASG EnergieInvest GmbH: ASG EnergieInvest GmbH investiert Mittel der 7 % Anleihe in ersten eigenen Hybrid-Energiepark - Baustart in Großpaschleben planmäßig erfolgtDie ASG EnergieInvest GmbH (ehemals "ASG SolarInvest GmbH"), eine 100%ige Tochtergesellschaft des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Energie AG, hat mit dem planmäßigen Baustart ihres ersten eigenen Energieparks in Großpaschleben (Sachsen-Anhalt) den nächsten wichtigen Meilenstein ihrer nachhaltigen Wachstumsstrategie erreicht. Mit dem Hybrid-Projekt aus Photovoltaik und Batteriespeicher setzt die Gesellschaft den sukzessiven Aufbau eines eigenen Portfolios nachhaltiger Energieinfrastruktur fort und schafft damit die Grundlage für langfristig stabile Erträge aus dem Betrieb integrierter Erneuerbare-Energien-Projekte. Zum zügigen und erfolgreichen Baustart des Hybrid-Energieparks beigetragen haben auch erste Finanzmittel aus der derzeit laufenden Platzierung der neuen 7 % Unternehmensanleihe "ASG EnergieInvest 2026/2032" (ISIN: DE000A46ZXXX). In Großpaschleben entsteht ein Hybrid-Energiepark mit einer Photovoltaikleistung von 4 MWp und einem Batteriespeicher mit 5 MWh Speicherkapazität. Mit der Kombination aus Solarstromerzeugung und Grünstromspeicher verfolgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH