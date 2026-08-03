EQS-News: ASG EnergieInvest GmbH
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ASG EnergieInvest GmbH investiert Mittel der 7 % Anleihe in ersten eigenen Hybrid-Energiepark - Baustart in Großpaschleben planmäßig erfolgt
In Großpaschleben entsteht ein Hybrid-Energiepark mit einer Photovoltaikleistung von 4 MWp und einem Batteriespeicher mit 5 MWh Speicherkapazität. Mit der Kombination aus Solarstromerzeugung und Grünstromspeicher verfolgt die ASG EnergieInvest GmbH einen integrierten Infrastrukturansatz. Der Batteriespeicher erhöht die Flexibilität bei der Stromvermarktung, unterstützt die Netzstabilität und eröffnet zusätzliche Erlösmöglichkeiten. Dadurch soll die Wirtschaftlichkeit der Projekte nachhaltig gesteigert und die Ertragsbasis langfristig diversifiziert werden. Der Netzanschluss und die vollständige Inbetriebnahme sollen voraussichtlich im 1. Quartal 2027 erfolgen.
"Mit dem Baustart in Großpaschleben erreichen wir einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Erstmals realisieren wir einen eigenen Hybrid-Energiepark, der beispielhaft für unsere langfristige Strategie steht: den Aufbau eines qualitativ hochwertigen Portfolios aus Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten mit nachhaltigem Wertschöpfungs- und Ertragspotenzial. Gleichzeitig dokumentiert der Baustart, dass wir unsere angekündigte Wachstumsstrategie konsequent umsetzen und Investitionsmittel, wie zum Beispiel aus unseren Unternehmensanleihen, zügig in werthaltige Infrastrukturprojekte überführen. Großpaschleben ist dabei erst der Anfang - unsere Projektpipeline bietet erhebliches Potenzial für weiteres profitables Wachstum in den kommenden Jahren", erklärt Christof Schmieg, Geschäftsführer der ASG EnergieInvest GmbH.
Großpaschleben bildet den Auftakt für den Aufbau eines langfristig werthaltigen Eigenbestandsportfolios. Derzeit entwickelt die ASG EnergieInvest GmbH Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 778 MWp Photovoltaikleistung (Gruppen-Pipeline: rund 1.119 MWp) und rund 640 MWh Speicherkapazität. Die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungs-, Genehmigungs- und Realisierungsphasen und sollen in den kommenden Jahren sukzessive in die Bau- und Betriebsphase überführt werden. Ziel ist der kontinuierliche Aufbau eines skalierbaren Portfolios mit langfristig stabilen Cashflows aus dem Betrieb moderner Energieinfrastruktur.
Die Finanzierung des Projekts Großpaschleben sowie der weiteren Projektpipeline erfolgt unter anderem über die neue 7 % Unternehmensanleihe "ASG EnergieInvest 2026/2032" (ISIN: DE000A46ZXXX). Der Emissionserlös ist vorgesehen für die Finanzierung der weiteren Projektentwicklung, des Baus, des Betriebs sowie der Vermarktung von Photovoltaikanlagen und gewerblichen beziehungsweise industriellen Energiespeicherlösungen. Der wesentliche Schwerpunkt liegt auf dem Erwerb von Komponenten für Projekte, die in Summe ca. 128 MWp Photovoltaikleistung und ca. 125 MWh Speicherkapazität erreichen sollen. Die Unternehmensanleihe kann weiterhin direkt über die Unternehmenswebseite (www.asg-energie.de/energieinvest/anleihe-3) gezeichnet werden.
Eckdaten der Anleihe "ASG EnergieInvest 2026/2032"
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.asg-energie.de/energieinvest/anleihe-3 veröffentlicht. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 6 Absatz 4 des luxemburgischen Gesetzes vom 16. Juli 2019 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion oder die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.
Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
03.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASG EnergieInvest GmbH
|Elsdorfer Weg 3a
|06366 Köthen
|Deutschland
|E-Mail:
|energieinvest@asg-energie.de
|Internet:
|www.asg-energie.de
|ISIN:
|DE000A351XXX, DE000A46ZXXX, DE000A351XXX
|WKN:
|A35140, A46Z93, A35140
|LEI Code:
|3912000MUVUUKH0A4834
|EQS News ID:
|2374566
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2374566 03.08.2026 CET/CEST