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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
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22.05.26 | 16:04
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FCR IMMOBILIEN AG11,4000,00 %
HEP GLOBAL GMBH73,880,00 %
HMS BERGBAU AG42,000-0,71 %
KATJES INTERNATIONAL GMBH & CO KG103,69+0,18 %
LR HEALTH & BEAUTY SE27,990+18,50 %
MUTARES SE & CO KGAA26,750+0,19 %
PCC SE99,65+0,10 %
PNE AG10,0600,00 %
RECONCEPT GMBH98,00-0,51 %
SLR GROUP GMBH96,250,00 %
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