Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt

In der Kalenderwoche 21 stehen drei neue Anleihe-Emissionen am KMU-Anleihemarkt im Fokus. So hat die PNE AG die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A460J75) mit einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro gestartet. Die fünfjährige Anleihe soll mit einem Zinssatz zwischen 6,75 % und 7,75 % ausgestattet werden, die finale Festlegung erfolgt voraussichtlich nach der Zeichnungsphase am 11. Juni 2026. Parallel bietet PNE den Inhabern der bestehenden Anleihe 2022/27 ein freiwilliges Umtauschangebot inklusive Mehrerwerbsoption in den neuen Bond an. Mit der Neumission plant PNE ihre ausstehende 2022/27-Anleihe vorzeitig zu refinanzieren und zugleich ihre langfristige Finanzierungsstruktur zu stärken.

Auch die reconcept Gruppe bringt mit der "reconcept WindEnergie Deutschland I" (ISIN: DE000A460JX9) erneut eine grüne Anleihe an den Markt. Das Wertpapier besitzt ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, eine Laufzeit von sieben Jahren und einen festen Zinskupon von 7,25 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Der Emissionserlös dient insbesondere dem Erwerb von Projektrechten, der Entwicklung neuer Windparks sowie dem Repowering bestehender Anlagen in Nord- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...