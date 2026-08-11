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WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA
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11.08.26 | 17:35
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AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
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AIXTRON SE42,070+3,95 %
BECHTLE AG36,000-1,69 %
CANCOM SE22,550-6,24 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG62,85+0,51 %
KLOECKNER & CO SE12,300-0,65 %
NORMA GROUP SE19,000+1,06 %
OHB SE245,50+5,59 %
PATRIZIA SE7,620+3,11 %
PNE AG7,960-19,51 %
PVA TEPLA AG31,700+5,18 %
SALZGITTER AG51,650,00 %
SIEMENS ENERGY AG158,56+2,56 %
SUSS MICROTEC SE79,15+2,39 %
TAG IMMOBILIEN AG13,640-0,29 %
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