Die PNE Aktie ist deutlich unter Druck geraten. Der Windparkentwickler steht zwar weiterhin zum Verkauf, doch offenbar enttäuschen die bislang diskutierten Preisvorstellungen die Anleger.Verkaufsprozess sorgt für Ernüchterung PNE bleibt am Markt ein Übernahmekandidat, doch die Euphorie ist spürbar abgekühlt. Der Windparkentwickler liegt offenbar weiterhin schwer im Verkaufsregal. Für Anleger ist das enttäuschend, denn viele hatten auf einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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