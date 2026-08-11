Der IT-Dienstleister Cancom (ISIN: DE0005419105) hat für das erste Halbjahr 2026 Zahlen vorgelegt, die auf den ersten Blick ein gemischtes Bild zeigen, bei genauerem Hinsehen aber eine klare Botschaft senden. Der Umsatz ging leicht zurück, doch die Ertragskraft legte kräftig zu. Konkret sank der Konzernumsatz von 803,8 auf 775,9 Millionen Euro. Gleichzeitig kletterte der Rohertrag auf 343,3 Millionen Euro, nachdem er ein Jahr zuvor bei 336,0 Millionen Euro gelegen hatte. Damit stieg auch die Rohertragsmarge spürbar, und zwar von 41,8 auf 44,2 Prozent. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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