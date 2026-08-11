Cancom hat am Dienstag keine guten Neuigkeiten geliefert. Das erste Halbjahr lief schwächer als erwartet, und die Börse quittierte das prompt mit einem Abschlag von knapp 2 Prozent auf 23,60 €. Die Aktie rutscht damit wieder in Richtung der 23-Euro-Marke, die im Juli mehrfach als Unterstützung gehalten hatte. Verzögerte Kundenentscheidungen belasten den Umsatz Vorstandschef Rüdiger Rath räumte ein, dass verzögerte Investitionsentscheidungen der Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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