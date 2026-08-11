DJ INDEXÄNDERUNG/Klöckner & Co müssen SDAX verlassen - OHB steigen auf

DOW JONES--Die Aktien von Klöckner & Co müssen den SDAX verlassen und werden durch OHB ersetzt. Dies teilte der Index-Betreiber Stoxx am Montagabend mit. Grund dafür sei das Delisting nach der Übernahme des Stahlhändlers durch das US-Unternehmen Worthington Steel. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am Donnerstag in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + SDAX NEUAUFNAHME OHB HERAUSNAHME Klöckner & Co ===

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August 11, 2026 00:49 ET (04:49 GMT)

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