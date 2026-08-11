Die Norma Group (ISIN: DE000A1H8BV3) hat im zweiten Quartal 2026 gezeigt, dass ihre Transformation Wirkung entfaltet. Der Spezialist für Verbindungstechnik verbesserte seine Profitabilität in einem weiterhin schwierigen Umsatzumfeld deutlich. Der berichtete Konzernumsatz lag bei 211,8 Millionen Euro und damit 0,6 Prozent unter dem Vorjahr. Dieser leichte Rückgang geht jedoch ausschließlich auf negative Währungseffekte zurück. Bereinigt um diese Effekte wuchs der Umsatz sogar leicht. Viel wichtiger ist die Ertragsseite. Das bereinigte EBIT stieg von 2,3 auf 7,6 Millionen Euro und hat sich damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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