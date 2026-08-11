© Foto: Daniel Karmann - dpaRekordquartal für Gasturbinen: 38 Gigawatt Neubestellungen in drei Monaten, 71 Prozent mehr als im Vorjahr. Siemens Energy führt das Feld an, doch die Lieferzeiten explodieren und die Preise verdreifachen sich bis 2031.Der globale Markt für Gasturbinen hat im zweiten Quartal 2025 einen historischen Höchststand erreicht. Laut einer Analyse der US-Investmentbank JPMorgan wurden zwischen April und Juni weltweit Bestellungen über 38 Gigawatt aufgegeben. Das entspricht einem Zuwachs von 29 Prozent gegenüber dem ersten Quartal und einem Plus von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Haupttreiber des Booms ist die rasant steigende Stromnachfrage, allen voran durch den Ausbau von …
Enthaltene Werte: DE000ENER6Y0Den vollständigen Artikel lesen
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